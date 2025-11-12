X!

Musetti pakkus kodupublikule ilusa elamuse

Tennis
Lorenzo Musetti.
Lorenzo Musetti. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Tennis

Itaalias Torinos toimuval meeste tennise aastalõputurniiril sai võidurõõmu maitsta kodupubliku toetust nautinud Lorenzo Musetti (ATP 9.).

Novak Djokovici loobumise järel aastalõputurniirile kutsutud Musetti kaotas esmaspäeval debüütmängus Taylor Fritzile (ATP 6.). Teisipäeval läks itaallasel märksa paremini, kui alistas ligi kolm tundi kestnud matšis Austraalia esinumbri Alex de Minauri (ATP 7.) 7:5, 3:6, 7:5.

Musetti tegi avasetis ainsa ja otsustava murde 11. geimis. Teises setis päästis de Minaur kolm murdepalli, misjärel võitis seisult 3:3 kolm geimi järjest.

Otsustav sett algas de Minauri murdega ja varsti oli seis 5:3 austraallase kasuks, ent Musetti vinnas end kodupubliku toel mängu tagasi, murdis kümnendas geimis vastase pallingu ja võitis kohtumise teiselt matšpallilt.

"Mul oli [viimases setis] füüsiliselt väga raske, sest Alex tõstis tempot ning ma ei suutnud kuidagi head lahendust leida," ütles Musetti matši järel. "Aga lõpuks – ma ei tea, kust see tuli – hakkasin end paremini tundma ja paremini mängima. Publik oli minu selja taga. Nende toetus oli imeline, pean neid kõiki tänama."

Sama alagrupi varem peetud mängus sai maailma esireket Carlos Alcaraz jagu Fritzist 6:7 (2:7), 7:5, 6:3. Alcaraz on võitnud mõlemad seni peetud kohtumised, Musettil ja Fritzil mõlemal on kirjas üks võit ja üks kaotus ning de Minaur ei ole võiduarvet avanud.

Alagrupi viimases voorus kohtuvad omavahel Musetti - Alcaraz ja Fritz - de Minaur. Kui Musetti alistab Alcarazi kahes setis, siis tagab itaallane endale koha nelja parema seas. Alcarazile piisab edasipääsu kindlustamiseks ühest setivõidust.

Toimetaja: Henrik Laever

