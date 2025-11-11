X!

Avaseti kaotusest toibunud Alcaraz sai Torinos teise võidu

Tennis
Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz Autor/allikas: SCANPIX / PA Images
Tennis

Tennise meeste maailma esireket Carlos Alcaraz alistas ATP aastalõputurniiri teises alagrupikohtumises ameeriklase Taylor Fritzi (ATP 6.) 6:7 (2:7), 7:5, 6:3.

Esimeses setis läks Alcaraz murdega juhtima, aga kaotas kohe oma järgmise pallingugeimi ja takkapihta ka kiire lõppmängu. Teises ja kolmandas setis õnnestus tal aga korra ameeriklase serv murda ja sellest piisas.

Fritz lõi kohtumise jooksul 14 serviässa hispaanlase üheksa vastu, aga oma üheksast murdepallist suutis realiseerida vaid ühe. Alcaraz lõpetas kohtumise neljandalt matšpallilt.

Alagrupiturniiri esimeses voorus sai Alcaraz jagu ka kodupubliku ees mänginud Lorenzo Musettist, kes asendab sel turniiril loobunud Novak Djokovici, ja on nüüd väga lähedal nelja hulka jõudmisele.

Hilisemas kohtumises lähevad vastamisi Musetti ja avavoorus Alcarazile kaotanud austraallane Alex De Minaur.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

tenniseuudised

18:37

Avaseti kaotusest toibunud Alcaraz sai Torinos teise võidu

18:08

Võidukalt alustanud Lajal kohtub taas Struffiga

08:37

Sinner alistas Kanada tähe kahes setis

10.11

Mullune finalist Fritz mängis Musetti üle

10.11

Alcaraz kerkis taas esireketiks, Glinka tõusis karjääri parimale kohale

09.11

ATP finaalturniir algas Alcarazi võiduga

08.11

Glinka pidi poolfinaali järel reketid pakkima

08.11

Djokovic võitis turniiri, Musetti saab ihaldatud pääsme

08.11

Elena Malõgina võitis kuuendat korda aastalõputurniiri

08.11

Rõbakina võitis esimese Aasia esindajana WTA aastalõputurniiri

08.11

Finaalis kohtuvad võimsas hoos Rõbakina ja maratonmängu võitnud Sabalenka

07.11

Matšpalli päästnud Musettit lahutab finaalturniirist veel vaid Djokovic

07.11

Aasta parimateks tennisistideks nimetati Lajal ja Malõgina

07.11

Esireket Malõgina kohtub aastalõputurniiri finaalis 13-aastase Anikinaga

06.11

Glinka jõudis Challengeri turniiril veerandfinaali

multimeedia

sport.err.ee uudised

19:37

Hardo Mere ja Joonas Oja tulid Tuneesia maratonrollil kolmandaks

19:18

Hollandi tippmitmevõistleja tõmbab karjäärile joone alla

18:37

Avaseti kaotusest toibunud Alcaraz sai Torinos teise võidu

18:08

Võidukalt alustanud Lajal kohtub taas Struffiga

17:12

Mistra võitis ühepoolse karikafinaali

16:40

Laane jagas Bulgaarias lausa 13 resultatiivset söötu

16:10

Kosareva: mõnus on olla tagasi ning mängida sõprade ja tuttavate ees

15:42

Algavad TV 10 Olümpiastarti 55. hooaja maakondlikud eelvõistlused

15:16

Greeta Üprus: koondises on uus hingamine

14:47

Janne Schasmin astub kommentaatori rolli: keel tuleb teravaks rääkida

14:01

100 meetri jooksu MM-hõbe sai pika võistluskeelu

13:27

Jäähoki kuulsuste hall täienes Chara ja Keithiga

12:44

Stefan Vaaks valiti oma konverentsi parimaks uustulnukaks

12:12

Tammeka otsib Valtnale asendajat

11:35

Tartu Bigbank ja Pärnu VK avavad eurohooaja omavahelise lahinguga

11:23

KUULA | "Võimla" küsis: mida arvata Ott Tänaku otsusest?

10:55

Ferrari boss kritiseeris Hamiltoni ja Leclerci

10:14

Igonen aitas Degerforsil suure põgenemise ellu viia

09:42

Edmonton Oilers pesi häbi maha

09:08

VIDEO | Wigginsi vägev lõpukorv jättis võidu Miamisse

loetumad

10.11

Veesaare ülikool tegi NCAA pingereas tubli tõusu

09.11

Ott Tänak tõmbab rallikarjäärile pidurit

14:01

100 meetri jooksu MM-hõbe sai pika võistluskeelu

09.11

Hyundai Tänaku asendamisest: nimekiri on lühike, oleme kõigiga kontaktis

10.11

VIDEOD | Kommentaatoriboksi roninud Trump vilistati NFL-i mängul välja

10.11

Kaldvee ja Lill said ootamatu kaotuse

10.11

Eesti jalgpallikoondis üritab MM-valiksarja väärikalt lõpetada

09:08

VIDEO | Wigginsi vägev lõpukorv jättis võidu Miamisse

10.11

Alcaraz kerkis taas esireketiks, Glinka tõusis karjääri parimale kohale

10.11

Suvine NBA finalist on kümnest mängust kaotanud üheksa

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo