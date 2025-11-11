Avaseti kaotusest toibunud Alcaraz sai Torinos teise võidu

Esimeses setis läks Alcaraz murdega juhtima, aga kaotas kohe oma järgmise pallingugeimi ja takkapihta ka kiire lõppmängu. Teises ja kolmandas setis õnnestus tal aga korra ameeriklase serv murda ja sellest piisas.

Fritz lõi kohtumise jooksul 14 serviässa hispaanlase üheksa vastu, aga oma üheksast murdepallist suutis realiseerida vaid ühe. Alcaraz lõpetas kohtumise neljandalt matšpallilt.

Alagrupiturniiri esimeses voorus sai Alcaraz jagu ka kodupubliku ees mänginud Lorenzo Musettist, kes asendab sel turniiril loobunud Novak Djokovici, ja on nüüd väga lähedal nelja hulka jõudmisele.

Hilisemas kohtumises lähevad vastamisi Musetti ja avavoorus Alcarazile kaotanud austraallane Alex De Minaur.