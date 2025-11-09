Hyundai Tänaku asendamisest: nimekiri on lühike, oleme kõigiga kontaktis

2019. aasta maailmameister andis pärast pühapäeval lõppenud Jaapani MM-rallit teada, et teeb täiskohaga rallispordist pausi ning keskendub pereelule. Tänaku tulevikust on rallipargis räägitud pikka aega ning Hyundai spordidirektor andis Motorsport.com-ile enne Jaapani rallit mõista, et võistkond on juba kontaktis olnud võimalike asendajatega.

"Muidugi on meil plaan B ja sul peab olema ka plaan C," rääkis Wheatley enne Tänaku teadet. "Kui Ott tahab siin jätkata, on meil selle üle väga hea meel, aga kui mitte, austame seda otsust."

"Meie eesmärk järgmiseks hooajaks on selge: olla võimalikult konkurentsivõimeline," jätkas Wheatley. "See on Rally1 viimane aasta ja tahame, et oleksime maksimaalselt tulemuslikud. Muidugi tahaksime meeskonda tuua noori sõitjaid, sest nad on energilised, aga meil peab olema ka tasakaal, et nad oleks konkurentsivõimelised."

"Ei ole lihtne leida inimesi, kes on kiired või kogenud või mõlemat. Nimekiri on üsna lühike, me ei räägi 20 valikust. Räägime üsna väikesest grupist ja oleme kõigiga kontaktis," lõpetas Wheatley.