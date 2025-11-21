Tänak hooaja viimase ralli eel: me ei tea, mida sealt oodata

Tegemist on kruusaralliga ning Tänak ja Järveoja on tänavuse hooaja kuuest esikolmikukohast viis saanud just kruusal. Hyundai tiimi sõnul loodab Eesti duo enda hooaja positiivsel noodil lõpetada.

"Läheme täielikku tundmatusse, nii et tuleb lihtsalt kohale minna ja vaadata, mis sel rallil meile pakkuda on," ütles Tänak Saudi Araabia ralli kohta. "Sõidame jälle Hyundai i20 N Rally1 evo autoga, see on varem kruusal väga hästi sõitnud. Me ei tea täpselt, mida Saudi Araabia karmilt kruusalt oodata, aga tiim on varem sellistes tingimustes tugev olnud."

MM-sarja üldarvestuses juhib Elfyn Evans (Toyota) 272 punktiga, Sebastien Ogier (Toyota) jääb temast maha vaid kolme punktiga. Kolmas on Kalle Rovanperä (Toyota) 248 ja neljas Tänak 213 punktiga.

Saudi Araabia ralli sõidetakse 26.-29. novembrini, ERR-i spordiportaal vahendab sündmuste käiku ralliblogi vahendusel.