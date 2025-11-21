X!

Tänak hooaja viimase ralli eel: me ei tea, mida sealt oodata

Autoralli
Ott Tänak
Ott Tänak Autor/allikas: Hyundai Motorsport
Autoralli

Autoralli MM-sari lõppeb järgmisel nädalal Saudi Araabia ralliga. Enda viimase ralli teevad Hyundai ridades Ott Tänak ja Martin Järveoja, kes tänavuse hooaja järel võtavad rallisõidust pausi.

Tegemist on kruusaralliga ning Tänak ja Järveoja on tänavuse hooaja kuuest esikolmikukohast viis saanud just kruusal. Hyundai tiimi sõnul loodab Eesti duo enda hooaja positiivsel noodil lõpetada.

"Läheme täielikku tundmatusse, nii et tuleb lihtsalt kohale minna ja vaadata, mis sel rallil meile pakkuda on," ütles Tänak Saudi Araabia ralli kohta. "Sõidame jälle Hyundai i20 N Rally1 evo autoga, see on varem kruusal väga hästi sõitnud. Me ei tea täpselt, mida Saudi Araabia karmilt kruusalt oodata, aga tiim on varem sellistes tingimustes tugev olnud."

MM-sarja üldarvestuses juhib Elfyn Evans (Toyota) 272 punktiga, Sebastien Ogier (Toyota) jääb temast maha vaid kolme punktiga. Kolmas on Kalle Rovanperä (Toyota) 248 ja neljas Tänak 213 punktiga.

Saudi Araabia ralli sõidetakse 26.-29. novembrini, ERR-i spordiportaal vahendab sündmuste käiku ralliblogi vahendusel.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

2025 ralli mm-etapid

23.-26. jaanuar Monte Carlo ralli

13.-16. veebruar Rootsi ralli

20.-23. märts Keenia ralli

24.-27. aprill Kanaari saarte ralli

15.-18. mai Portugali ralli

5.-8. juuni Sardiinia ralli

26.-29. juuni Kreeka ralli

17.-20. juuli Eesti ralli

31. juuli – 3. august Soome ralli

28.-31. august Paraguay ralli

11.-14. september Tšiili ralli

16.-19. oktoober Kesk-Euroopa ralli

6.-9. november Jaapani ralli

27.-30. november Saudi Araabia ralli

