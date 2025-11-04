X!

Kohus määras Mehis Virule tingimisi vangistuse ja treenimiskeelu

Kergejõustik
Mehis Viru
Mehis Viru Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Kergejõustik

Tartu Maakohus mõistis teisipäeval kergejõustikutreeneri Mehis Viru kokkuleppemenetluses süüdi seksuaalse enesemääramise vastastes kuritegudes, määrates talle karistuseks tingimisi vangistuse, käitumiskontrolli ja noorte treenimise keelu. Lisaks tuleb tal läbida seksuaalkäitumise alane nõustamine, sotsiaalprogramm ja hüvitada kannatanutele tekitatud kahju.

Mehis Viru süüdistati seksuaalse enesemääramise vastastes kuritegudes. Tartu Maakohtus asuti asja arutama esialgu üldmenetluses, kuid pooled jõudsid läbirääkimiste käigus kokkuleppeni. Toimunud kokkuleppemenetluse läbirääkimiste käigus nõustusid süüdistatav ja tema kaitsja kuriteo kvalifikatsiooniga, tekitatud kahju laadi ja suurusega ning jõudsid kokkuleppele prokuröri poolt kohtus nõutava karistuse liigis ja määras. Esmaspäeval peeti kohtus korraldav istung menetlusliigi muutmise osas ning teisipäeval, 4. novembril kinnitas kohus kokkuleppe.

Kokkuleppe kohaselt mõisteti Viru süüdi KarS § 143 lg 2 järgi kvalifitseeritavas teos, s.o inimese tahte vastaselt temaga suguühtesse astumises, ära kasutades kannatanu sõltuvust süüdlasest ja seda isikuna, kes on varem toime pannud suguühtele sundimise. Lisaks süüdistati teda KarS § 1432 lg 2 järgi kvalifitseeritavas kuriteos, s.o täisealise isiku poolt noorema kui kaheksateistaastase isikuga suguühtesse astumises, ära kasutades kannatanu sõltuvust süüdlasest ja kuritarvitades saavutatud mõjuvõimu ja usaldust ning seda isikuna, kes on varem toime pannud suguühtele sundimise. Toime pandud kuriteod rikuvad seksuaalse enesemääramise õigust ning keha puutumatust ja on tekitanud kannatanutele moraalse kahju.

Kohus mõistis Mehis Virule liitkaristusena vangistuseks 4 aastat vangistust. Sellest arvati maha tema kahtlustatavana kinnipidamise aeg ning lõplikuks karistuseks jäi 3 aastat 11 kuud ja 29 päeva vangistust. KarS § 74 lg 1, 3 alusel ei pöörata vangistust täielikult täitmisele, kui Mehis Viru ei pane 4 aastat ja 6 kuud kestva katseaja jooksul toime uut kuritegu ning täidab kriminaalhooldusega kaasnevaid nõudeid.

Lisaks kohustati Viru osalema seksuaalkäitumise alasel nõustamisel ja kriminaalhooldusametniku määratud sotsiaalprogrammis. Virul tuleb kohtuotsuse kohaselt täita üldist kuni 25-aastaste (kaasa arvatud) noorte treenerina tegutsemise keeldu kohtuotsuse jõustumisest alates 2 aasta 6 kuu kestel.

Kohus ei muutnud ega tühistanud otsusega 2023. aasta 11. veebruaril Eesti Kergejõustikuliidu distsiplinaarkomisjoni otsusega Mehis Virule pandud tähtajatut keeldu tegutseda kergejõustikus treenerina ja muu spordipersonalina. Nimetatud keeld kehtib edasi sõltumatult teisipäeval kuulutatud kohtuotsusest.

Kuriteoga tekitatud kahju heastamiseks mõisteti Virult kummagi kannatanu kasuks välja 6500 eurot. Lisaks tuleb tal tasuda menetluskuludena riigituludesse 3655 eurot. Kohtuotsus ei ole jõustunud.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

Kergejõustiku uudised

13:34

Viru: oleksin pidanud veel vanas eas hoiduma rumaluste tegemisest

12:07

Kohus määras Mehis Virule tingimisi vangistuse ja treenimiskeelu

03.11

Seksuaalkuritegudes süüdistatav Mehis Viru taotleb kokkuleppemenetlust

03.11

Nurme: mitmete ürituste korraldajad ei ootagi enam aafriklasi starti

03.11

Tarm dopingust: võib-olla keskmine Aafrika jooksja ei ole nii teadlik kui eurooplane

03.11

New Yorgi maratoni võitja selgus viimaste meetritega

02.11

Enok Vannineniga treenimisest: palju selliseid võimalusi ikka tekib

31.10

Enok hakkab treenima Noole käe all: vestlused Vannineniga andsid kindlust

31.10

Veel üks Soome kergejõustiklane vaatab Eesti poole

30.10

Rahvusvaheline kergejõustikuliit süüdistab oma töötajaid 1,5 miljoni euro omastamises

29.10

Erm käis taas operatsioonil, seekord hüppeliigesega

28.10

Liikumishooaja lõpetanud Rannajooksu võitsid Laur ja Veskla

28.10

Eesti võitis neljandat korda järjest murdmaajooksu Balti meistrivõistlused

27.10

TV 10 Olümpiastarti kutsub taas võistlema: tule üksi või koolitiimiga!

27.10

Rahvusvaheline kergejõustikuliit korraldab jooksulindi MM-i

26.10

Haanja ultrajooksu võitsid Kaur Alle ja Blanca Punt

24.10

Erki Nool ja Saga Vanninen jätkavad koostööd

23.10

Maratoni maailmarekordinaine sai kolme aasta pikkuse võistluskeelu

23.10

Tallinn sai järjekordse kergejõustiku noorte tiitlivõistluse korraldusõiguse

23.10

Gedly Tugi ja Magnus Kirdi koostöö sai otsa

sport.err.ee uudised

14:37

Rannula pikka nimekirja kuuluvad viis meest nii Tartust kui Kalev/Cramost

14:11

Norra jalgpallikoondise üks tähtedest Eesti vastu ei mängi

13:56

Prokuratuur esitas Virule süüdistuse ka seksuaalkuriteos alaealise suhtes

13:34

Viru: oleksin pidanud veel vanas eas hoiduma rumaluste tegemisest

12:46

Soome EM-il neljandaks aidanud mängijat kahtlustatakse dopingu tarvitamises

12:07

Kohus määras Mehis Virule tingimisi vangistuse ja treenimiskeelu

11:48

Serbia jalgpallitreener suri kõrgliigamängu ajal platsi kõrval

11:19

Põhimeesteta Lakers sai neljanda järjestikuse võidu

10:30

Tartus avatakse neljapäeval Eesti unikaalseim rattapark

09:42

KUULA | "Võimlas" räägiti iluuisutamisest ja pallimängudest

09:36

Korvpallurid välismaal: Raiestel oli hea nädal, Suurorg ja Böckler särasid

08:59

Vaaks säras NCAA debüüdil, võit ka Veesaarele ja Kriisale

08:00

Premium liiga kuu parimad tulevad Florast ja Kaljust

03.11

Soomes sai meister enne viimast vooru paika

03.11

Eesti ainus Ameerika jalgpalli klubi pääses Balti liiga finaali

03.11

Selevko GP-hõbedast: see annab tööks sädet Uuendatud

03.11

Rooba uuest koondiseturniirist: see oleks võinud olla juba aastaid tagasi

03.11

ETV spordisaade, 3. november

03.11

Mihkel Kirves naasis vigastuspausilt

03.11

Suri vanim seni elus olnud olümpiavõitja

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo