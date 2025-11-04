Kohus määras Mehis Virule tingimisi vangistuse ja treenimiskeelu

Mehis Viru süüdistati seksuaalse enesemääramise vastastes kuritegudes. Tartu Maakohtus asuti asja arutama esialgu üldmenetluses, kuid pooled jõudsid läbirääkimiste käigus kokkuleppeni. Toimunud kokkuleppemenetluse läbirääkimiste käigus nõustusid süüdistatav ja tema kaitsja kuriteo kvalifikatsiooniga, tekitatud kahju laadi ja suurusega ning jõudsid kokkuleppele prokuröri poolt kohtus nõutava karistuse liigis ja määras. Esmaspäeval peeti kohtus korraldav istung menetlusliigi muutmise osas ning teisipäeval, 4. novembril kinnitas kohus kokkuleppe.

Kokkuleppe kohaselt mõisteti Viru süüdi KarS § 143 lg 2 järgi kvalifitseeritavas teos, s.o inimese tahte vastaselt temaga suguühtesse astumises, ära kasutades kannatanu sõltuvust süüdlasest ja seda isikuna, kes on varem toime pannud suguühtele sundimise. Lisaks süüdistati teda KarS § 1432 lg 2 järgi kvalifitseeritavas kuriteos, s.o täisealise isiku poolt noorema kui kaheksateistaastase isikuga suguühtesse astumises, ära kasutades kannatanu sõltuvust süüdlasest ja kuritarvitades saavutatud mõjuvõimu ja usaldust ning seda isikuna, kes on varem toime pannud suguühtele sundimise. Toime pandud kuriteod rikuvad seksuaalse enesemääramise õigust ning keha puutumatust ja on tekitanud kannatanutele moraalse kahju.

Kohus mõistis Mehis Virule liitkaristusena vangistuseks 4 aastat vangistust. Sellest arvati maha tema kahtlustatavana kinnipidamise aeg ning lõplikuks karistuseks jäi 3 aastat 11 kuud ja 29 päeva vangistust. KarS § 74 lg 1, 3 alusel ei pöörata vangistust täielikult täitmisele, kui Mehis Viru ei pane 4 aastat ja 6 kuud kestva katseaja jooksul toime uut kuritegu ning täidab kriminaalhooldusega kaasnevaid nõudeid.

Lisaks kohustati Viru osalema seksuaalkäitumise alasel nõustamisel ja kriminaalhooldusametniku määratud sotsiaalprogrammis. Virul tuleb kohtuotsuse kohaselt täita üldist kuni 25-aastaste (kaasa arvatud) noorte treenerina tegutsemise keeldu kohtuotsuse jõustumisest alates 2 aasta 6 kuu kestel.

Kohus ei muutnud ega tühistanud otsusega 2023. aasta 11. veebruaril Eesti Kergejõustikuliidu distsiplinaarkomisjoni otsusega Mehis Virule pandud tähtajatut keeldu tegutseda kergejõustikus treenerina ja muu spordipersonalina. Nimetatud keeld kehtib edasi sõltumatult teisipäeval kuulutatud kohtuotsusest.

Kuriteoga tekitatud kahju heastamiseks mõisteti Virult kummagi kannatanu kasuks välja 6500 eurot. Lisaks tuleb tal tasuda menetluskuludena riigituludesse 3655 eurot. Kohtuotsus ei ole jõustunud.