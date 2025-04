Kohus kuulutas Mehis Viru istungi kinniseks

Süüdistuse kohaselt kasutas kauaaegne kergejõustikutreener Viru ära kaht endast sõltuvussuhtes olevat sportlast, kellest üht sundis endaga korduvalt tahtevastaselt seksuaalvahekorda ning teist muule sugulise iseloomuga tegudele.

Süüdistuse järgi toimusid seksuaalvahekorrad treenitavaga Eesti spordikeskustes, kannatanu elukohtades ja ka välismaal erinevates treeninglaagrites ning võistlustel. Teise treenitavaga seotud muu sugulise iseloomuga tegu/teod toimusid süüdistuse järgi Tartus spordisaalis.

Lõuna ringkonnaprokuratuur saatis kriminaalasja kohtusse eelmise aasta viimastel päevadel. Viru ennast teisipäevasel eelistungil kohal ei olnud, teda esindab vandeadvokaat Marko Pilv. Kohtunik Triin Harak kuulutas kaasuse arutelu kannatanute huvide kaitsmiseks kinniseks.

Veebruari lõpus otsustas Eesti olümpiakomitee treenerite kutsekomisjon tunnistada kehtetuks Viru kutsetunnistuse (EKR 7), sest Viru kui kutset omanud isiku tegevus ei vasta kutsestandardiga sätestatud normidele.

"Treener lubab ühiskonnale, et lisaks oskuste juhendamisele on ta eeskuju sportlastele ja kolleegidele ning vastutab juhendatavate füüsilise ja emotsionaalse heaolu eest. Kokkulepe on treeneri kutsestandard ja selle osana eetikakoodeks. Mehis Viru murdis neid kokkuleppeid," sõnas treenerite kutsekomisjoni esimees Kristjan Port.

Viru ise kirjutas veebruaris Eesti meediaväljannetele avaliku kirja, kus toonitas: "ma ei jõua enam ennast kaitsta selle eest, mida ma teinud ei ole. Täna on teatud mõttes hea meel, et asi on kohtusse jõudnud ning enamus Eesti Kergejõustikuliidu alusetuid süüdistusi on minu suhtes kadunud juba prokuratuuri väitel."