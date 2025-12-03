Prokurör: Mehis Viru soovis, et sportlane oleks täielikult tema kontrolli all

Virule määrati karistuseks tingimisi vangistus, käitumiskontroll, noorte treenimise keeld ja kohustus läbida seksuaalkäitumise nõustamine, sotsiaalprogramm ning maksta kummalegi kannatanule 6500 eurot hüvitist.

"Ma tahan loota, et spordimaailm teeb sellest järeldused. Et see ei ole üks ja ainus juhtum, vaid et kogu spordimaailm mõtleb, mida teha ja kuidas toimida, et sellist asja rohkem ei juhtuks. Ma väga loodan, et see aitab kaasa uute reeglite loomisele," ütles Tamm. "Aga teisest küljest, et see aitab kaasa ka sellele, et treenerid ise teadvustaksid, missugune on tegelikult nende positsioon ja maine. Elu on ikkagi muutunud. Võib-olla vanasti oli sportlane treenerile otsekui vahend mingite tulemusteni jõudmiseks, aga tänapäeval tuleb ikkagi arvestada, et sportlane on ise isiksus, ise otsustab oma saatuse üle, ise otsustab ka selle üle, kas tippsport on tema elus kõige tähtsam või on tema elus ka muid rolle."

Selle kohta, et Viru ise pärast kohtuotsuse avaldamist teatas meediale saadetud pöördumises, et ta endiselt ei tunnista end süüdi, vastas Tamm: "Mulle on jäänud mulje, et Mehis Viru on sedasorti inimene, kes ilmaski ei tunnista, et ta üldse on midagi valesti teinud või eksinud."

Milles kohus Mehis Viru novembri alguses süüdi mõistis?

Kohus mõistis Mehis Viru süüdi kahes karistusseadustikus kirjeldatud kuriteos. Esiteks selles, et Mehis Viru kasutas ära oma mõjuvõimu enda treenitava sportlase üle ja astus temaga suguühtesse olukorras, kus see tegelikult sportlase tahtele ei vastanud. Ja teiseks kuriteos, kus Mehis Viru kasutas ära samuti mõjuvõimu, aga ka sportlase usaldust tema suhtes ja astus suguühtesse alaealise sportlasega.

Mehis Viru kriminaalasja eelistung. Kohtunik Triin Harak. Autor/allikas: Airika Harrik/ERR

Need kohtuistungid kuulutati kinniseks. Miks on sellest teie hinnangul oluline ikkagi rääkida?

Sellest on oluline rääkida, sest ma kardan, et sellised juhtumid ei pruugi olla harvad erandid. Treeneri ja sportlase suhtes, eriti kui tegemist on tippspordiga, on võimalust selleks, et see suhe on ebavõrdne. Treeneri mõjuvõim on sedavõrd suur, et võib tekkida olukord, kus sportlast kuritarvitatakse nii seksuaalselt, kui võib juhtuda ka füüsilist väärkohtlemist. Sellepärast tuleb sellele teemale tähelepanu pöörata ja teha kogu spordimaailma jaoks järeldusi.

Kui me nüüd natukene täpsemalt vaatame, milles ikkagi seisnes Mehis Viru süü?

Mehis Viru süü seisnes selles, et ta kasutas oma treenitavaid sportlasi seksuaalselt ära olukorras, kus suhe oli täiesti ebavõrdne, kus tal oli sportlaste üle väga suur võim. Sportlased ühest küljest jäägitult usaldasid teda ja teisest küljest arvasid, et ainult tänu Mehis Virule on neil võimalik saavutada tulemusi, mis nad on endale eesmärgiks seadnud.

Milles see mõju sportlaste üle seisnes?

Treener ei olnud ainult spordiharjutuste suunaja või ainult füüsilises mõttes treener, vaid tal olid ka igasugused muud rollid. Ta oli sisuliselt mänedžer, aitas korraldada sportlaste rahaasju, leidis võimalusi neile rahaliste toetuste taotlemiseks, leidis sponsoreid, aitas korraldada mainekujundust ja suhtlust meediaga. Ta vahendas suhteid spordiklubiga, spordifunktsionäridega, aga korraldas ära ka sportlase igapäevase elu – kui oli vaja planeerida, millistele võistlustele üldse minna, kuidas sinna saab, milline see võistluskalender on, kust leida lennupiletid, millised hotellid, kuhu tasub minna, kuhu ei tasu minna. Ta hoolitses kõikide nende reiside ja laagrite korraldusliku külje eest. Iseenesest selles ei olegi midagi halba, aga see tekitas lõpuks selle olukorra, et sportlased tuginesid talle absoluutselt kõiges.

Ja lisaks näiteks sellised küsimused nagu tervis. Treener hankis oma sportlastele toidulisandeid, andis nõu, milliseid ravimeid võtta, milliseid mitte võtta. Sportlased kuulasid teda kõikides sellistes küsimustes jäägitult.

Kui mitu kannatanut selles asjas oli ja millist rolli nad tõendamisel mängisid?

Selles kriminaalasjas oli kaks kannatanut. Kannatanute ütlustel oli keskne ja väga oluline roll süüdistuse tõendamisel, sellepärast et suhe on olnud ju sportlase ja treeneri vahel. Ja antud juhul joonistuski see välja, et nende suhte intiimseid detaile hoiti saladuses. Varjati perede, sõprade, teiste treeningkaaslaste eest. Ehk üksikasjalikult saidki sellest rääkida ainult kannatanud ise.

Varjati nii sportlase pere, tuttavate, sõprade eest kui ka Mehis Viru lähedaste eest?

Jah, absoluutselt kõigi eest.

Kretel Tamm Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Kas ja kuidas kannatanud selle kriminaalmenetluse käigus oma ütlusi muutsid?

Selliste seksuaalkuritegude puhul on hästi iseloomulik, et kannatanud ei suuda algusest peale kõigest üksikasjalikult rääkida. Kui süüdlasel on kannatanute üle mõjuvõim, siis otse ja avameelselt saavad kannatanud rääkida alles siis, kui see mõjuvõim on kadunud. Ehk kui treeningsuhe on lõppenud, on valitud teine treener või kui kannatanud ise saavad kõrvalperspektiivi sellele, mis on toimunud.

Veidral kombel oli siin kasu sellest, et menetlus kestis kaua, sest väga olulised detailid tulid välja alles kohtus. Ja selle tõttu tuli ka süüdistus muuta raskemaks.

See puudutab siis alaealise seksuaalset ärakasutamist?

Jah.

Kas see vastab tõele, et kriminaalasi sai üldse tegelikult alguse hoopis ühest teisest kahtlustusest seoses Mehis Viruga?

See vastab tõele. Alguses alustati kriminaalmenetlust dopingukuriteo kahtlusega ja asuti seda uurima. Viited seksuaalkuritegude toimepanemisele tulid menetluse pinnalt, kus sellist kahtlust alguses ei olnud. Mõnes mõttes võib öelda, et seksuaalkuritegudele viitavate tõendite avastamine oli juhuslik. Paraku, kui neid ei oleks avastatud, siis ma kardan, et süüdimõistva kohtuotsuseni või eduka kriminaalmenetluseni ei oleks asi kunagi jõudnud. See näitab, kui raske on seksuaalkuritegusid uurida.

Kas see dopingu kriminaalasi ei leidnud tõendamist?

Ei, seda ma pean küll rõhutama, et dopingukuritegu kinnitust ei leidnud.

Mehis Viru kriminaalasja eelistung. Vandeadvokaat Marko Pilv. Autor/allikas: Airika Harrik/ERR

Avalikkusest on võib-olla jäänud mulje, et kergejõustikuliidu distsiplinaarmenetlus kuidagi põhjustas selle kriminaalmenetluse, aga tegelikult need ei olnud omavahel seotud?

Kriminaalmenetluse tõendid, mis viitasid seksuaalkuriteo toimepanemisele ja mille tõttu me jätkasime menetlust eesmärgiga tuvastada, kas on toimunud ka seksuaalkuritegu, kasvasid välja sellest dopingumenetlusest.

Milliseid tõendeid selle asja jaoks koguti?

Tõendeid koguti erinevatest allikatest. Jälitustegevusel oli siin väga oluline koht. Lisaks kannatanute ütlustele kuulasime üle ka terve rea teisi sportlasi just selleks, et saada paremini aru, missugune oli treener Mehis Viru käitumine oma sportlastega. Kuidas ta erinevatesse sportlastesse suhtus, missugused üldse olid tema käitumismustrid.

Kannatanuid oli kaks, aga tegelikult tunnistusi andsid ka teised sportlased, kes varasemalt tema juures on treeninud. Millist rolli nemad selles kaasuses täitsid?

Selle kuriteo üks oluline osa on mõjuvõim, usaldus ja selle usaldussuhte kuritarvitamine. Ehk meil oli vaja tuvastada, milles mõjuvõim ikkagi seisneb, kas see oli olemas või ei olnud olemas. Sellega seotud informatsiooni saime ka teiste sportlaste ülekuulamisest.

Kui kirjeldada Mehis Viru kui treenerit, siis milline see käekiri on?

Ühest küljest tuleb öelda, et Mehis Viru oli hea treener, ta tõepoolest hoolitses oma sportlaste eest igakülgselt. Ta tegi kõik neile ette-taha ära. Aga selle juures ta rõhutas kogu aeg oma sportlastele, et ainult minuga on teil võimalik saavutada edu. Mitte keegi teine ei ole võimeline teid teie unistusteni viima ja mitte ühtegi sellisel tasemel treenerit ei ole võimalik teil kusagilt mujalt saada. Ta rõhutas oma pädevust, oma kogemusi, oma teadlase tausta, õppejõu tausta ja ka seda, kui pühendunud ta on sportlastele. Sportlastel tekkis ettekujutus, et ilma Mehis Viruta nad hakkama ei saa.

Varasemate treenitavate seas oli ka sportlasi, kes said enda sõnul alles hiljem aru, kui palju Mehis Viru nende jaoks ära tegi. Siis, kui nad enam tema juures ei treeninud ja pidid kõigega ise tegelema, rahalise külje korraldamisest kuni mänedžeri rollini.

Aga teisest küljest ka Mehis Viru eeldas, et sportlased kuuletuvad talle jäägitult, eriti just need, kes olid tema individuaalse tähelepanu all, kellel oli unistus tulla olümpiavõitjaks või maailmameistriks. Nad pidid jäägitult tema sõna kuulama, arvestama tema juhistega. Kui sportlane ei käitunud selliselt nagu Mehis Viru õigeks pidas, oli Mehis Virul kombeks seda ka välja näidata. Näiteks ta ignoreeris sportlast tavasuhtluses mõnda aega. Andis talle küll füüsilised harjutused, aga näiteks vaikis, ei suhelnud temaga normaalselt. Ja see oli sportlasele mõistetamatu või ääretult ebameeldiv, mistõttu nad hakkasid paratamatult enda käitumist ise suunama, et nad ei eksiks Viru kehtestatud reeglite vastu.

Menetlusest tuli välja ka, et Viru kohtles tüdrukuid ja poisse erinevalt. Tüdrukute puhul oli äärmiselt halvaks pandav, et neil võiks tekkida näiteks poiss-sõber, mingisugune muu isiklik suhe. Kirjeldati juhtumeid, kus tüdrukud olid poistega kuskil laagris või treeningul nalja teinud ja Viru pani seda ülimalt pahaks.

Mehis Viru Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Aga mis see tegelikult oli? Armukadedus? Või kuidas seda üldse inimkeeli seletada?

Mul on väga raske olla tema peas ja öelda, miks ta seda kõike tegi ja mida ta mõtles, aga ta soovis, et sportlane oleks täielikult tema kontrolli all.

Kui me räägime veel tema käitumismustritest, siis suurema tähelepanu all olevate sportlaste puhul ta oligi selline n-ö vaimne isa või vaimne liider. Ta andis soovitusi, millist muusikat kuulata, milliseid raamatuid lugeda, milline film võiks tekitada hea meeleolu ja kuidagi motiveerida. Ta suunas igas mõttes ka selle sportlase tõekspidamisi või mõtteviisi.

Olles rääkinud ka mõnede sportlastega, kes on treeninud mingil ajamomendil Mehis Viru juures, siis nad toovad välja eraelu sisustamist. Olgu need pikad vestlused autos pärast treeningut erinevatel teemadel kuni sotsiaalmeediavestlusteni välja. Kas midagi sellist nägite ka?

See tuli ka kriminaalmenetluses välja, et Virul oli kombeks pidada pikki vestlusi oma sportlastega kõigest, mida nad mõtlevad või arvavad. See suhtlus algas mõnikord varahommikul ja lõppes mõnikord südaöö paiku ehk ei olnud nii, et on treenimise aeg ja siis kunagi õhtul on sportlasel eraelu ja suhtlemine sõprade ja perega, vaid Mehis Viru viibis nende elus sellel perioodil, kui ta selle tippsportlasega koostööd tegi, kogu aeg kohal.

Selle eraelu täitmise osas räägiti ka meile seda, kuidas poiss-sõprade olemasolu sportlastel tekitas treeneris palju pahameelt, et seda varjati treeneri eest, tekkis omamoodi salasuhe.

Jah, see vastab ka tõele. Mehi Viru arvates ei sobinud see sportlike eesmärkidega kokku ja seda ei tohtinud olla. Ta on sellest tegelikult ka oma intervjuudes juba ammu rääkinud.

Mis hetkel ja kuidas tekkisid Mehis Virul sportlastega seksuaalsed suhted?

Selle kohta võib öelda nõnda, et kui treener on sportlase elus kogu aeg kohal ja mõjutab sisuliselt iga tema elu aspekti, siis ühel hetkel kasvas suhtlus üle ka seksuaalsuhteks. Aga rohkem täpsustada ei saa.

Aga kas see oli korduv, pikaajaline või see oli ühekordne?

Mehis Viru kuriteod on toimunud mitmete aastate jooksul korduvalt.

Ja nagu eelnevalt ütlesite, siis oli sportlasi, kes olid selle aja jooksul ka alaealised?

Jah.

Kuidas saab olla, et alaealine sportlane on seksuaalsuhtes oma treeneriga? Kas keegi ei näe seda või kas seda kuidagi siis aktsepteeritakse?

Esiteks, Mehis Viru oli väga mainekas treener. Teda usaldati, teda austati, samamoodi usaldasid ja austasid teda ka sportlase vanemad, kõik sportlased, kogu spordimaailm. Spordi tegemises on ju tohutult võimalusi. Käiakse võistlustel, treeninglaagrites, veedetakse päevi või isegi nädalaid koos. Võistluste ajal ka algab päev varahommikul, lõpeb hilja õhtul, seal on küllalt võimalusi, et see kõrvalseisjatele ei paistaks silma. Lisaks treenis Mehis Viru sportlasi, kes tegelevad individuaalaladega.

Mehis Viru Autor/allikas: ERR

Mõnigi sportlane, kes hiljem tema juurest lahkus, ütles, et ta nägi, et see muster kordub. Tuleb järgmine sportlane ja ta hakkab teda täpselt samamoodi mingis mõttes kätel kandma, hoolitsema tema eest. Kas te nägite ka seda, et ta kuidagi vahetas neid sportlasi?

Kriminaalasjast joonistus küll välja, et kui tal tekkis silmapiirile uus noor talent, siis kadus huvi selle eelmise kõige parema sportlase vastu, kellega ta alles mõni aeg varem oli tihedat koostööd teinud. Ka see näitab, et need ei olnud võrdsete partnerite vahelised seksuaalsuhted, vaid kui kadus seksuaalne läbikäimine, hakkas ka treenimine kannatama. Mõnes mõttes tundus, et Viru jaoks käisid need asjad koos.

Milline oli Mehis Viru suhtlusstiil just naissportlastega? Milline oli see suhtumine naiselikkusesse? Ilusse?

Nende andmete põhjal, mis menetluses kokku koguti, paistis ikkagi, et atraktiivne naissportlane oli Mehis Viru jaoks väärtus. Nendest teemadest kõneldi, Mehis Viru tegi ka flirtivaid märkusi naiste välimuse kohta. Tema treenerina käitumine või treeningsuhe ei olnud lihtsalt asjalik, pragmaatiline, vaid tema jaoks olid olulised ka sellised muud aspektid.

Kas Mehis Viru ise on tunnistanud ennast süüdi?

Ei, Mehis Viru otsesõnu ei ole ennast süüdi tunnistanud. Ta on nõustunud sellega, et kohus ta süüdi mõistab.

Kas ta andis ütlusi nende episoodide kohta?

Mehis Viru andis eeluurimisel ütlusi, aga tema positsioon kriminaalmenetluses oli see, et kõik on toimunud võrdsete partnerite vahel vabatahtlikult.

Ilmselt mõnigi inimene ütleb täpselt sedasama, et kui nad mõlemad tol hetkel seksuaalsuhtesse kokkuleppel astusid, siis milles probleem?

Tuleb aru saada, et mitte iga treeneri ja sportlase vahel ei teki mõjuvõimu vahekorda ja sõltuvussuhet, aga Mehis Virul see oma sportlastega tekkis. Nagu ma enne kirjeldasin, kui mitmeid rolle Viru täitis, kui palju sportlased oma sporditegevuses ja tulemuste saavutamises temale toetusid ja teisest küljest, kui osavalt ta suhtluses nendega manipuleeris ja oma rolli rõhutas.

Ta oli nende sportlaste jaoks mingitel hetkedel sisuliselt nagu ebajumal. Ja teisest küljest ka vaikimisega karistamine, oma solvumiste ja hukkamõistu väljanäitamine, aga ka näiteks isiklike kingituste läbi motiveerimine. See kõik koosmõjus pani sportlased igas aspektis teda kuulama ja talle kuuletuma. Lõpuks kuuletusid nad ka siis, kui Mehis Virul tekkis nende vastu seksuaalne huvi. Selles olukorras ei saa öelda, et see on kahe võrdse partneri konsensuslik suhe.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Kretel Tamm Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Kas Mehis Viru proovis kuidagi kannatanuid või tunnistajaid veenda, mõjutada, et nad tulevikus ja teistele sportlastele ei räägiks, hoiaks neid asju salajas, et need asjad ei tuleks välja?

Nende sündmuste kulgemise ajal kujunes see ilmselt orgaaniliselt nii, et seda teistele välja ei näidatud. Kriminaalmenetluse ajal mõjutas Mehis Viru kannatanut, et ta ei räägiks ära kogu tõde ja leppis kannatanuga kokku, mida ja kui palju võib politseile rääkida. Samamoodi nägime kriminaalmenetluses, et kui Mehis Viru suhtes toimus distsiplinaarmenetlus, siis ka seal kõik, kellelt selgitusi küsiti, ei rääkinud ausalt ära, mida nad asjast teadsid. Ka seal Viru mõjutas tegelikke asjaolusid varjama.

Üks probleem asja väljatulemisel oli ka see, et Mehis Viru tegi sportlasele selgeks, et nad on selles asjas koos – kui keegi valesti käitunud, siis me oleme mõlemad valesti käitunud. Tegelikult see ju nii ei olnud. See pani sportlast tundma ennast selliselt, et mina olen ka süüdlane, mina olen ka valesti käitunud. Ja mind mõistetakse ka hukka. Ehk ta tekitas sportlases ka süütunde.

Kas ma saan õigesti aru, et kannatanute eeluurimise käigus antud ütlused ja kohtus antud ütlused erinesid?

Nad erinesid sedavõrd, et kohtus tuli detaile palju rohkem juurde ja süüdistuse maht suurenes. Eeluurimise käigus kannatanud ei saanud ja ei olnud võimelised kõike ära rääkima, mis tegelikult oli toimunud. Nii sportlase enda jaoks kui ka kriminaalmenetluse jaoks on hästi keerukas asjaolu, et tegelikult ka sportlasel on piinlik, et ta üldse sellisesse olukorda on sattunud. Tal on hirm.

Kui see asi on teda ennast painanud ja, võib öelda, ka hävitanud, siis tal ei ole seda jõudu ja julgust, et tulla rääkima, et ise avaldust teha. Ka selles kriminaalasjas ei tulnud kannatanud ise kaebama.

Kolmandast küljest, eriti juhul, kui nad soovivad sportimist jätkata või kui nad jäävad spordimaailmaga seotuks, na ei soovi rikkuda suhteid. Spordimaailm on suhteliselt piiratud inimeste ring, nad ei soovi, et neid mingisuguse skandaaliga seostatakse ja seega raskendab selliste tegude ilmsiks tulekut.

Kas kohtuotsus kohustab Mehis Viru kuidagi rohkem kinni pidama, et ta ei tohi treenerina tegutseda või võib ta sellele vilistada nagu distsiplinaarmenetluse otsusele?

Paraku me nägime, et distsiplinaarmenetluse tulemusena talle kehtestatud treenerina tegutsemise keeldu on hästi raske jõustada, kui inimene ise sellele ei allu. Aga kui nüüd on süüdimõistev kohtuotsus talle kehtestanud sellise piirangu, et ta ei tohi noortetreenerina tegutseda, siis juhul, kui ta seda rikub, on võimalik, et talle mõistetud vangistus pööratakse täitmisele.

Ehk seda keeldu peab ta täitma, vastasel korral võib ta minna vangi?

Jah.

Kas prokuratuuri jaoks on see juhtum töövõit?

Ma ei võta seda üldse sellisena, et see on prokuratuuri võit, see ei ole tegelikult üldse oluline. Tõsi on, et see oli väga keeruline kriminaalasi. Sellistes kuritegudes on ülivähe praktikat. Ma tahan loota, et spordimaailm teeb sellest järeldused. Et see ei ole üks ja ainus juhtum, vaid kogu spordimaailm mõtleb, mida teha ja kuidas toimida, et sellist asja rohkem ei juhtuks. Ma väga loodan, et see aitab kaasa uute reeglite loomisele. Aga teisest küljest, et see aitab kaasa ka sellele, et treenerid ise teadvustaksid, missugune on tegelikult nende positsioon ja maine.

Elu on ikkagi muutunud. Võib-olla vanasti oli sportlane treenerile otsekui vahend mingite tulemusteni jõudmiseks, aga tänapäeval tuleb ikkagi arvestada sellega, et sportlane on ise isiksus, ise otsustab oma saatuse üle, ise otsustab ka selle üle, kas tippsport on tema elus kõige tähtsam või on tema elus ka muid rolle.

Kas nendel sportlastel oli teisi nõuandjaid, pereliikmed, kes aitaksid asju korraldada, organiseerida ja oleksid ka üldse kursis toimuvaga või nad olid tegelikult ikkagi üksi selle treeneriga?

Nad olid sisuliselt üksi selle treeneriga. Kui räägime ka vanematest, siis jällegi, treener oli sedavõrd mainekas, et ka vanemad ikkagi jäägitult uskusid ja usaldasid treenerit.

Ja ta kuritarvitas kõikide usaldust?

Jah, ma julgen küll nii öelda.

Kretel Tamm Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Kui te seda asja menetlesite, mis oli teie jaoks kõige häirivam?

Selle menetluse ajal oli hästi raske vaadata, kuidas Mehis Viru manipuleeris ka avalikkusega. Ta tegi oma osavat mainekujundust, rääkis avalikkusele üht, aga tegelikult samal ajal toimusid need kuriteod. Nüüd tagantjärgi vaadates võin ma seda kindlalt väita. Aga menetluse ajal meie – nii uurijad politseis kui ka meie prokurörid – ei saanud neid kannatanuid aidata ja see oligi kõige raskem. Sest kohe alguses ei olnud selliseid tõendeid, et esitada kahtlustus. Aga seda ebausaldusväärset käitumist ja valetamist juba nägime kõrvalt, mis andis meile aimu, et asjad ei ole sugugi nii, nagu Mehis Viru räägib. See oli selles mõttes keeruline, et saime aru, kui palju see tegevus kannatanuid kahjustab, kui raske neil on, aga samal ajal ei saanud me avalikult välja astuda ja meie tollel hetkel ei saanud otseselt ka kannatanuid kaitsta.

Aga kui kohtuotsus on välja kuulutatud, kuidas Mehis Viru saab öelda, et ta tegelikult ei ole süüdi?

Seda peaks nüüd küsima Mehis Viru enda käest. Aga mulle on jäänud mulje, et Mehis Viru on sedasorti inimene, kes ilmaski ei tunnista, et ta üldse on midagi valesti teinud või eksinud. Ta on väga kõrge enesehinnanguga, väga enesekindel. Loomulikult, kui sa oled eluaeg olnud tunnustatud ja mainekas treener, siis nüüd tunnistada, et sa oled midagi valesti teinud, rääkimata siis veel, et sa oled lausa kuriteo toime pannud, on ilmselt talle väga raske.