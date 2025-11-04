X!

Viru: oleksin pidanud veel vanas eas hoiduma rumaluste tegemisest

Mehis Viru ja kaitsja Marko Pilv
Mehis Viru ja kaitsja Marko Pilv Autor/allikas: SCANPIX/Õhtuleht Kirjastus/Aldo Luud
Tartu Maakohus mõistis teisipäeval kergejõustikutreeneri Mehis Viru kokkuleppemenetluses süüdi seksuaalse enesemääramise vastastes kuritegudes.

Kohus määras Virule karistuseks tingimisi vangistuse, käitumiskontrolli ja noorte treenimise keelu. Lisaks tuleb tal läbida seksuaalkäitumise alane nõustamine, sotsiaalprogramm ja hüvitada kannatanutele tekitatud kahju.

ERR-i spordiportaal avaldab alljärgnevalt Mehis Viru teisipäevase pöördumise täispikkuses ja muutmata kujul:

Ma pole kunagi soovinud ühelegi oma sportlastele midagi halba, vaid olen üritanud neid alati treenida oma parimate oskuste kohaselt ning olen seejuures lähtunud teadmisest, et ka mu lähedasemad suhted kahe endise täiskasvanud treenitavaga olid vastastikku sobivad. Tagantjärgi on selgunud, et osapoolte arusaamad on selles küsimuses olnud erinevad.

Ma ei osanud kunagi seda ette näha, et minu tegevuses võidakse näha midagi kriminaalset või karistatavat, vaid lähtusin teadmisest, et suhted olid vastastikused. Tunnistan oma vigu ja möönan, et ma oleks pidanud kogenud treenerina ja veel vanas eas hoiduma rumaluste tegemistest ja igasugustest lähisuhetest oma treenitavatega.

Otsustasin valida kokkuleppemenetluse kasuks õigusrahu saavutamise huvides ja soovin oma eluga edasi liikuda, kuid eeltoodu ei tähenda, et ma oleksin ennast mulle esitatud süüdistuses süüdi tunnistanud.

Toimetaja: ERR Sport

