Kaljulaid: Mehis Viru teguviis õõnestab kogu Eesti sporti

Neljapäeval viibis Viru võistlusel Itaalias Udines, kus tegi kaasa ka Bruus. Eesti kergejõustikuliit määras talle aga 2023. aastal tähtajatu treenerina tegutsemise keelu seoses ebaeetilise ja sobimatu käitumisega treeneritöös.

"Sport toetub reeglitele. Stopper peatub finišijoonel, mitte varem. Mäng lõpeb kohtuniku vilega, mitte hiljem. Seliliujumises ujutakse selili, mitte krooli," kirjutas Kaljulaid ühismeedias.

"Spordis on kombeks spordis kehtivatest reeglitest kinni pidada. Kes seda ei tee, peaks areenilt lahkuma."

"Paraku on meil näiteid, kus tähtajatu tegutsemiskeelu saanud treener Mehis Viru ei pea reeglitest meelega kinni ning jätkab oma treeneritööd," kirjutas Kaljulaid.

"Kui Eesti Kergejõustikuliidu juhatus on leidnud, et Mehis Viru tuvastatud rikkumised on sellise iseloomuga, et ta ei sobi kergejõustikus töötama, tuleb sellele alluda. Tema teguviis õõnestab kogu Eesti sporti. See ei ole okei."

Eelmise aasta lõpus saatis Lõuna ringkonnaprokuratuur kohtusse kriminaalasja, milles esitas kergejõustikutreener Mehis Virule süüdistuse suguühtele ja muule sugulise iseloomuga teole sundimises.

Süüdistuse kohaselt kasutas kauaaegne kergejõustikutreener Viru ära kaht endast sõltuvussuhtes olevat sportlast, kellest üht sundis endaga korduvalt tahtevastaselt seksuaalvahekorda ning teist muule sugulise iseloomuga tegudele.