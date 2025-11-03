X!

Seksuaalkuritegudes süüdistatav Mehis Viru taotleb kokkuleppemenetlust

Sportlaste suguühtele ja muule sugulise iseloomuga teole sundimises süüdistatav kergejõustikutreener Mehis Viru taotleb kohtus kokkuleppemenetlust.

"Pooled andsid kohtule teada, et on pidanud läbirääkimisi ja taotlesid asja lahendamist kokkuleppemenetluses. Sellest tulenevalt peeti täna menetlusliigi osas korraldav kohtuistung," selgitas Tartu maakohtu pressiesindaja Annett Silm Delfile.

"Kokkulepet on kohtus plaanis arutada homsel istungil. Kehtib jätkuvalt see, et kõik kohtuistungid on kuulutatud kinniseks," lisas Silm.

Kokkuleppemenetlus on märk sellest, et Viru tunnistab oma tegu ja süüd.

Eelistung Viru süüasjas toimus 8. aprillil, mil lepiti kokku, et põhiistungitega tehakse algust 4. augustil. Kokku oli planeeritud 33 istungit.

Süüdistuse kohaselt kasutas kauaaegne kergejõustikutreener Viru ära kaht endast sõltuvussuhtes olevat sportlast, kellest üht sundis endaga korduvalt tahtevastaselt seksuaalvahekorda ning teist muule sugulise iseloomuga tegudele.

Süüdistuse järgi toimusid seksuaalvahekorrad treenitavaga Eesti spordikeskustes, kannatanu elukohtades ja ka välismaal erinevates treeninglaagrites ning võistlustel. Teise treenitavaga seotud muu sugulise iseloomuga tegu/teod toimusid süüdistuse järgi Tartus spordisaalis.

Veebruari lõpus otsustas Eesti olümpiakomitee treenerite kutsekomisjon tunnistada kehtetuks Viru kutsetunnistuse (EKR 7), sest Viru kui kutset omanud isiku tegevus ei vasta kutsestandardiga sätestatud normidele.

Viru ise kirjutas veebruaris Eesti meediaväljannetele avaliku kirja, kus toonitas: "Ma ei jõua enam ennast kaitsta selle eest, mida ma teinud ei ole. Täna on teatud mõttes hea meel, et asi on kohtusse jõudnud ning enamus Eesti Kergejõustikuliidu alusetuid süüdistusi on minu suhtes kadunud juba prokuratuuri väitel."

Toimetaja: Siim Boikov

