Prokuratuur esitas Mehis Virule süüdistuse

Süüdistuse kohaselt kasutas kauaaegne kergejõustikutreener Viru ära kaht endast sõltuvussuhtes olevat sportlast, kellest üht sundis endaga korduvalt tahtevastaselt seksuaalvahekorda ning teist muule sugulise iseloomuga tegudele.

Süüdistuse järgi toimusid seksuaalvahekorrad treenitavaga Eesti spordikeskustes, kannatanu elukohtades ja ka välismaal erinevates treeninglaagrites ning võistlustel. Teise treenitavaga seotud muu sugulise iseloomuga tegu/teod toimusid süüdistuse järgi Tartus spordisaalis.

Kohtueelses menetluses kogutud tõendite kohaselt alistusid kannatanud treeneri seksuaalse iseloomuga tegevusele, sest nad oli treenerist sõltuvussuhtes ning arvasid, et keeldumine toob kaasa treeningsuhte ning tippsportlase tulemuste halvenemise. Süüdistuses on käsitletud ajaperioodi alates 2019. aastast.

Süüdistuse kohaselt süvendas Viru sõltuvussuhet ka treenitavate suhtes manipuleeriva käitumisega. Süüdistuse järgi kuuletusid kannatanud sõltuvussuhte tõttu Virule ning võtsid oma käitumises arvesse tema seatud reegleid.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri juhtivprokuröri Kretel Tamme sõnul sai süüdistatav enda tegevuse keelatusest aru, sest ta on kauaaegse kogemusega tipptreener, sporditeadlane ja spordipedagoog.

"Prokuratuuri roll ei ole hinnata treeneri käitumise eetilisust, vaid kujundada kohtueelses menetluses kogutud õigustavate ja süüstavate tõendite põhjal õiguslik seisukoht võimaliku kuriteo toimepanemise kohta. Selles kriminaalasjas kogutud tõendid andsid prokuratuuri hinnangul aluse esitada süüdistus seksuaalkuriteos ja saata kriminaalasi õigusemõistmiseks kohtusse," selgitas juhtivprokurör Tamm pressiteate vahendusel.

Õhtulehel õnnestus Mehis Viru telefonitoru otsa saada, kuid ta ei soovinud sel teemal rääkida.

Refereeritud artikli täisteksti loe Õhtulehest.

Mehis Viru osas algatati uurimine pärast 2022. aasta suvel Colombias Calis peetud juunioride MM-i, kus Läti kergejõustikuliidu peasekretär Dmitrijs Milkevičs teavitas Eesti alaliitu Viru ja tema treenitava kummalisena näivast suhtlusest.

Mullu veebruaris määras Eesti Kergejõustikuliidu juhatus Mehis Virule kergejõustikus tähtajatu tegutsemiskeelu. Otsus põhines treenerite eetikakoodeksi nõuete rikkumisel.

Otsuses seisis, et Viru on korduvalt ja pika perioodi jooksul oluliselt rikkunud treenerite eetikakoodeksi p III(2) ja III(3) nõudeid ning treeneri kutsenõudeid. Mehis Viru rikkumised on sellise iseloomuga, et kergejõustikuliidu juhatuse hinnangul ei sobi ta töötama treenerina ega muu spordipersonalina.

2022. aasta augustis laekus Eesti Kergejõustikuliidule (EKJL) neli kirjalikku avaldust neljalt erinevalt osapoolelt, milles juhiti tähelepanu Viru ebaeetilisele ja tema poolt treenitava alaealise sportlase väärkohtlemisele viitavale käitumisele, mis on treenerile sobimatu.

Kuna avaldused sisaldasid viiteid treenerile sobimatu, ebaeetilise ning häid käitumisnorme ja tavasid eirava käitumisele ning treenerite eetikakoodeksi võimalike rikkumiste kohta, algatas EKJL eelmise aasta 29. augustil Viru suhtes distsiplinaarmenetluse.

Viis kuud kestnud uurimise tulemusel jõudis distsiplinaarkomisjon järeldusele, et kergejõustikutreener Mehis Viru on rikkunud treenerite eetikakoodeksi nõudeid ja on koodeksi p VIII kohaselt sellega rikkunud ka treeneri kutsenõudeid. Rikkumised toimusid pikema aja jooksul ning mitme sportlase suhtes (sh alaealine). Tulenevalt eraelulistest andmetest on menetluses osalenud inimestele lubatud tagada anonüümsus, distsiplinaarkomisjonile on need isikud teada.

Viru on treenerina juhendanud teiste seas Kaire Leibakut, Karmen Bruusi, Marielle Kleemeierit, Liane Pintsaart ja Sirkka-Liisa Kivinet. Eesti Naisliit valis Viru 2006. aastal aasta isaks.

Viru enda sõnul pole ta kunagi ühegi õpilasega olnud ebasobivates suhetes või neid füüsiliselt väärkohelnud. "Kinnitan, et olen treenerina ja inimesena käitunud eeskujulikult ja oma treenitavate suhtes hoolivalt. Ma ei ole teadlikult käitunud viisil, mida võiks pidada kuidagi hea käitumise piire ületavaks või mis annaks põhjust pidada seda treeneri eetikakoodeksi rikkumiseks. Ma ei ole kunagi olnud ühegi õpilasega ebasobivates suhetes või neid füüsiliselt väärkohelnud," seisis Viru eelmise aasta avalduses.