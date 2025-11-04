X!

Prokuratuur esitas Virule süüdistuse ka seksuaalkuriteos alaealise suhtes

Tartu Maakohus mõistis teisipäeval kergejõustikutreener Mehis Viru kokkuleppemenetluses süüdi seksuaalse enesemääramise vastastes kuritegudes. Lõuna ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Kretel Tamme sõnul on teisipäevane kohtuotsus märgiline.

"Sõltuvussuhte, mõjuvõimu ja usalduse ärakasutamisega suguühtesse astumise kohta on kohtupraktikat pigem vähe, mistõttu toetab see otsus võimalusi tulevikus samalaadseid seksuaalkuritegusid kindlamalt kohtu ette viia. Veelgi olulisem on otsuse mõju spordile laiemalt. Loodetavasti julgustab see sportlasi tahtevastase seksuaalvahekorra järel abi otsima," kommenteeris Tamm otsust. 

Prokuröri sõnul olid istungid kuulutatud täielikult kinniseks, sest seksuaalkuritegude puhul on esmatähtis seista kannatanute heaolu ja õiguste eest. "Kriminaalasja kohtusse saatmisel esitasime Mehis Virule süüdistuse seksuaalkuriteos kahe täisealise treenitava suhtes. Kohtumenetluses ilmnesid tõendid, mille põhjal esitas prokuratuur Mehis Virule süüdistuse seksuaalkuriteos ka noorema kui kaheksateistaastase treenitava suhtes," lisas ta. 

"Karistuskokkuleppe sõlmimisel oli meie jaoks peamine, et Mehis Viru teole järgneks tuntav mõju. Tuntav mõju nii selleks, et Mehis Viru enam kunagi nii ei käituks ja vastutaks enda teo eest, kuid ka selleks, et avalikkus, sportlased ja teised treenerid saaksid üheselt aru, et seksuaalsel kuritarvitamisel ei ole spordis kohta," selgitas Tamm.

"Seetõttu ei olnud kahtlust, et lisaks põhikaristusele tuleb süüdistataval keelata noortetreenerina tegutsemine ning kohustada teda maksma kannatanutele hüvitist. Oluline on, et kohtuotsus ei muuda ega tühista Eesti Kergejõustikuliidu distsiplinaarkomisjoni otsusega Mehis Virule pandud tähtajatut treenerina tegutsemise keeldu. Prokuratuur nõustus jätta 4 aasta pikkune vangistus täitmisele pööramata tingimusel, et Mehis Viru allub kriminaalhooldaja käitumiskontrollile, läbib arsti määratud ajani seksuaalkäitumise nõustamise ja sotsiaalprogrammi." 

"Kui Mehis Viru rikub järgmise nelja ja poole aasta jooksul mõnda neist kohustustest, siis võib kohus pöörata vangistuse reaalselt täitmisele," lõpetas Lõuna ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör.

MIcrosoft Edge logo