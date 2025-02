EOK komisjon tunnistas kehtetuks Mehis Viru kutsetunnistuse

"Treener lubab ühiskonnale, et lisaks oskuste juhendamisele on ta eeskuju sportlastele ja kolleegidele ning vastutab juhendatavate füüsilise ja emotsionaalse heaolu eest. Kokkulepe on treeneri kutsestandard ja selle osana eetikakoodeks. Mehis Viru murdis neid kokkuleppeid," sõnas treenerite kutsekomisjoni esimees Kristjan Port.

EOK treenerite kutsekomisjoni kuuluvad Kristjan Port, Toomas Tõnise, Kaarel Zilmer, Priit Kaasik, Martin Mooses ja Jaak Salumets.

Eelmise aasta lõpus saatis Lõuna ringkonnaprokuratuur kohtusse kriminaalasja, milles esitas kergejõustikutreener Mehis Virule süüdistuse suguühtele ja muule sugulise iseloomuga teole sundimises.

Süüdistuse kohaselt kasutas kauaaegne kergejõustikutreener Viru ära kaht endast sõltuvussuhtes olevat sportlast, kellest üht sundis endaga korduvalt tahtevastaselt seksuaalvahekorda ning teist muule sugulise iseloomuga tegudele.