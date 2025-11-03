Tamm langes Challengeril üksikmängus konkurentsist

X!

Tennisist Kristjan Tamm (ATP 885.) piirdus Taipei Challenger 100 kategooria turniiril üksikmängus kvalifikatsiooniga.

Tamm alistas kvalifikatsiooni esimeses ringis kohaliku mängija Kuan Shou Cheni (ATP - ) 7:6 (5), 4:6, 6:2. Esmaspäeval kohtus eestlane otsustavas ringis jaapanlase Taisei Ichikawaga, kellele pidi tunni ja 44 minuti järel alla vanduma numbritega 6:7 (4), 3:6.

Eesti meeste kolmas reket jätkab turniiri paarismängus. Tema kaaslaseks on prantslane Arthur Weber ning teisipäevases kaheksandikfinaalis minnakse vastamisi Kaichi Uchida (Jaapan) ja Park Ui-sungiga (Lõuna-Korea).

