Lajal püüab Ateenas pääsu ATP turniiri põhitabelisse

Tennis
Mark Lajal
Mark Lajal Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tennis

Alles reede õhtul Slovakkias Bratislavas ATP Challengeri veerandfinaalis mänginud Eesti esireket Mark Lajal tuleb laupäeval väljakule ATP turniiril Kreeka pealinnas Ateenas.

22-aastane Lajal (ATP 148.) püüab läbi kvalifikatsiooni pääsu põhitabelisse. Loosi tahtel läheb ta vastamisi valikvõistlustel teisena asetatud 35-aastase kogenud sakslase Jan-Lennard Struffiga (ATP 90.).

Struff mängis samuti Bratislava Challengeril, aga langes seal avaringis konkurentsist välja. Tänavustel USA lahtistel tegi Struff hea turniiri, kui jõudis kaheksandikfinaali, alistades teel nii Holger Rune kui Frances Tiafoe, aga lõpuks kaotas ta Novak Djokovicile. Pärast USA lahtisi on ta tuuril mänginud kolmel Challengeril, kus piirdus igal pool ühe mänguga, ja ühel ATP turniiril, kus sai kaks võitu – alistades ka Karen Hatšanovi – ja jõudis veerandfinaali.

Lajal seevastu on pärast USA lahtisi – kus ta kvalifikatsioonist edasi ei pääsenud – jõudnud kahel Challengeril veerand- ja kahel poolfinaali, lisaks murdis ta Stockholmis ATP turniiril valikvõistlustelt põhitabelisse.

Ehk kui Struffil on alates septembrist kirjas kaks võitu ja neli kaotust, lisaks võit ka Davis Cupil, siis Lajalil on 13 võitu ja kuus kaotust, lisaks Davise karikasarjast võit ja kaotus.  

Lajali ja Struffi matš on kavas peaväljaku viimase ehk neljanda mänguna algusega mitte enne kella 15.

Toimetaja: Maarja Värv

