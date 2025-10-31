Lajal pidi Bratislavas esinumbri paremust tunnistama

22-aastane Lajal (ATP 148.) läks veerandfinaalis vastamisi aasta vanema belglase Collignoniga (ATP 73.), kes suutis avasetis eestlase pallingu kahel korral murda ja 6:4 võidu teenida. Teises setis jäi eestlane 0:2 kaotusseisu, aga suutis siiski 4:4 viigini jõuda. Paraku näitas belglane siis taset ning realiseeris kahe järjestikuse geimivõiduga kokkuvõttes 6:4, 6:4 võidu ja edasipääsu poolfinaali.

Lajal lõi tunni ja 18 minutit väldanud kohtumise jooksul viis ässa ja ei teinud ühtegi topeltviga, Collignoni arvele jäi neli ässa ja kaks topeltviga. Lajal teenis esimeselt servilt punkti 63-protsendilise eduga (Collignon 71%) ja sai teisel pallingul punkti 50-protsendilise eduga (Collignon 57%).

Eestlane sai kolm murdevõimalust ja kasutas neist ära kaks, belglane sai kuus võimalust ja realiseeris neljal korral.

Collignon läheb veerandfinaalis vastamisi kaasmaalase Alexander Blockxiga (ATP 120.), kes alistas veerandfinaalis soomlase Otto Virtaneni (ATP 147.) 4:6, 6:3, 6:2.