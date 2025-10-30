X!

Glinka pääses Charlottesville'is veerandfinaali

Tennis
Daniil Glinka - Rodrigo Pacheco Mendez Eesti ja Mehhiko Davise karikasarja vastasseisus
Daniil Glinka - Rodrigo Pacheco Mendez Eesti ja Mehhiko Davise karikasarja vastasseisus Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tennis

Eesti tennisist Daniil Glinka (ATP 263.) jätkas USA-s Charlottesville'is peetavat ATP Challenger 75 kategooria turniiri edukalt, kui alistas kaheksandikfinaalis sakslase Patrick Zahraj (ATP 240.) kahes setis.

25-aastane Glinka ja aasta vanem Zahraj mängisid avasetis tasavägiselt kuni lõppmänguni, kus eestlane 4:4 viigiseisult kolm punkti võitis ja setivõidu realiseeris. Glinka alustas teist setti murdega ning läks siis 2:0 juhtima. Zahraj võitis siis ühe geimi, aga Glinka võitis järgmised kolm ja vormistas lõpuks kahe tunniga 7:6 (4), 6:2 võidu.

Eestlane lõi vastasele kuus ässa, sakslane lõi ühe vähem. Glinka realiseeris esimeselt servilt 70-protsendiliselt (Zahraj 76%) ning teiselt servilt 56-protsendiliselt (Zahraj 45%) ja kasutas oma kuuest murdevõimalusest ära kolm, tõrjudes vastase viiest võimalusest neli.

Elu parimat hooaega tegev Glinka on kerkinud ATP jooksvas edetabelis 253. reale ning kohtub veerandfinaalis kuuendana asetatud ameeriklase Martin Dammiga (ATP 191.).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

