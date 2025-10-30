Glinka pääses Charlottesville'is veerandfinaali

25-aastane Glinka ja aasta vanem Zahraj mängisid avasetis tasavägiselt kuni lõppmänguni, kus eestlane 4:4 viigiseisult kolm punkti võitis ja setivõidu realiseeris. Glinka alustas teist setti murdega ning läks siis 2:0 juhtima. Zahraj võitis siis ühe geimi, aga Glinka võitis järgmised kolm ja vormistas lõpuks kahe tunniga 7:6 (4), 6:2 võidu.

Eestlane lõi vastasele kuus ässa, sakslane lõi ühe vähem. Glinka realiseeris esimeselt servilt 70-protsendiliselt (Zahraj 76%) ning teiselt servilt 56-protsendiliselt (Zahraj 45%) ja kasutas oma kuuest murdevõimalusest ära kolm, tõrjudes vastase viiest võimalusest neli.

Elu parimat hooaega tegev Glinka on kerkinud ATP jooksvas edetabelis 253. reale ning kohtub veerandfinaalis kuuendana asetatud ameeriklase Martin Dammiga (ATP 191.).