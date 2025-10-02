Käsipallimeeskonnad jagavad nädalavahetusel esimesi topeltpunkte

Sel nädalavahetusel peetakse Eesti klubide osalusel käsipalli Balti liiga raames neli kohtumist, millest kaks lähevad kirja ka Eesti meistrisarja. Mistrat ootavad ees eriti tähtsad matšid, kui laupäeval sõidetakse külla Viljandi HC-le ning pühapäeval Põlva Servitile. Mõlemas mängus on kaalul neli punkti.

Mistra on meistriliiga ning Balti sarja hooaega alustanud edukalt, kui seni on alistatud kõik vastased. Eestis alistati SK Tapa/Team Kaitsevägi ja HC Kehra/Horizon Pulp&Paper ning rahvusvaheliselt alistati Soome klubi Cocks. Eurosarjas nii hästi ei läinud, kui esimeses ringis jäädi kindlalt alla Austria karikafinalistile roomz JAGS Vöslaule.

"Hooaja algus oli meile raske," tõdes Mistra noor tagamängija Markus Arik. "Eurosarjas saime keerulise vastase, kuid pärast seda oleme mäng-mängult paremaks näinud ning viimases Balti liiga kohtumises soomlaste vastu leidsime esimesel poolajal oma mängu ning selle pealt on hea edasi minna."

Nädalavahetusel minnakse sel hooajal esimest korda vastamisi Eesti tippmeeskondadega, kui esmalt mängitakse Viljandiga ning seejärel Servitiga. Eelmisel kevadel jäi Mistra meistriliiga poolfinaalseerias just Viljandile alla. Eelmise hooaja kaks viimast mängu Serviti vastu suutis Mistra võita, olles enne seda kaotanud samale vastasele kümnest matšist üheksa.

"Saame aru, kui tähtsad kohtumised meid ees on ootamas ning oleme saanud nendeks korralikult valmistuda. Loodetavasti saame eelmise mängu õnnestumised Lõuna-Eesti tuurile kaasa võtta. Lõpuks me ju teame, et oskame neid kõiki asju, lihtsalt tuleb see väljakul realiseerida ning kaheksa punktiga kodu poole sõita," arutles HC Tallase süsteemist välja kasvanud Arik.

"Meistriliiga mängijate pühendumus ja kogemused on mulle palju juurde andnud," sõnas vasaksisemise positsioonil palliv 19-aastane mängumees. "Kui noorteklassides ning esiliigas kohtab ikka mängijaid, kes teevad asja hobikorras, siis kõrgemal tasemel pürgivad mehed juba Eestist välja. Meil on õnneks palju kogenud tagamängijaid, eesotsas Vahur Oolupi, Karl Roosna ja Serhii Orlovskyiga, kes on mind hästi tiimi vastu võtnud ning mulle julgustavaid õppesõnu jagavad."

Teistes kohtumistes võõrustavad nii Viljandi kui Põlva sel aastal Balti liigaga liitunud Soome klubi Riihimäe Cocksi, kes oma esimeses kohtumises jäi Mistrale alla. Serviti, viljandlased ja Mistra jagavad kõik Balti sarjas kolmandat kuni seitsmendat kohta, olles teeninud kaks punkti. Mistra on seejuures pidanud ühe kohtumise vähem.

Balti liiga mängud sel nädalavahetusel:

04.10 kl 16 Viljandi Spordihoones: Viljandi HC – Mistra *

04.10 kl 19 Mesikäpa hallis: Põlva Serviti – Cocks

05.10 kl 14 Viljandi Spordihoones: Viljandi HC – Cocks

05.10 kl 16 Mesikäpa hallis: Põlva Serviti – Mistra *

*need mängud lähevad ka Eesti meistriliiga arvestusse