X!

Käsipallimeeskonnad jagavad nädalavahetusel esimesi topeltpunkte

Käsipall
Mistra mängib sel nädalavahetusel kaheksa punkti peale
Mistra mängib sel nädalavahetusel kaheksa punkti peale Autor/allikas: Arvi Sirm/Mistra
Käsipall

Sel nädalavahetusel peetakse Eesti klubide osalusel käsipalli Balti liiga raames neli kohtumist, millest kaks lähevad kirja ka Eesti meistrisarja. Mistrat ootavad ees eriti tähtsad matšid, kui laupäeval sõidetakse külla Viljandi HC-le ning pühapäeval Põlva Servitile. Mõlemas mängus on kaalul neli punkti.

Mistra on meistriliiga ning Balti sarja hooaega alustanud edukalt, kui seni on alistatud kõik vastased. Eestis alistati SK Tapa/Team Kaitsevägi ja HC Kehra/Horizon Pulp&Paper ning rahvusvaheliselt alistati Soome klubi Cocks. Eurosarjas nii hästi ei läinud, kui esimeses ringis jäädi kindlalt alla Austria karikafinalistile roomz JAGS Vöslaule.

"Hooaja algus oli meile raske," tõdes Mistra noor tagamängija Markus Arik. "Eurosarjas saime keerulise vastase, kuid pärast seda oleme mäng-mängult paremaks näinud ning viimases Balti liiga kohtumises soomlaste vastu leidsime esimesel poolajal oma mängu ning selle pealt on hea edasi minna."

Nädalavahetusel minnakse sel hooajal esimest korda vastamisi Eesti tippmeeskondadega, kui esmalt mängitakse Viljandiga ning seejärel Servitiga. Eelmisel kevadel jäi Mistra meistriliiga poolfinaalseerias just Viljandile alla. Eelmise hooaja kaks viimast mängu Serviti vastu suutis Mistra võita, olles enne seda kaotanud samale vastasele kümnest matšist üheksa.

"Saame aru, kui tähtsad kohtumised meid ees on ootamas ning oleme saanud nendeks korralikult valmistuda. Loodetavasti saame eelmise mängu õnnestumised Lõuna-Eesti tuurile kaasa võtta. Lõpuks me ju teame, et oskame neid kõiki asju, lihtsalt tuleb see väljakul realiseerida ning kaheksa punktiga kodu poole sõita," arutles HC Tallase süsteemist välja kasvanud Arik.

"Meistriliiga mängijate pühendumus ja kogemused on mulle palju juurde andnud," sõnas vasaksisemise positsioonil palliv 19-aastane mängumees. "Kui noorteklassides ning esiliigas kohtab ikka mängijaid, kes teevad asja hobikorras, siis kõrgemal tasemel pürgivad mehed juba Eestist välja. Meil on õnneks palju kogenud tagamängijaid, eesotsas Vahur Oolupi, Karl Roosna ja Serhii Orlovskyiga, kes on mind hästi tiimi vastu võtnud ning mulle julgustavaid õppesõnu jagavad."

Teistes kohtumistes võõrustavad nii Viljandi kui Põlva sel aastal Balti liigaga liitunud Soome klubi Riihimäe Cocksi, kes oma esimeses kohtumises jäi Mistrale alla. Serviti, viljandlased ja Mistra jagavad kõik Balti sarjas kolmandat kuni seitsmendat kohta, olles teeninud kaks punkti. Mistra on seejuures pidanud ühe kohtumise vähem.

Balti liiga mängud sel nädalavahetusel:

04.10 kl 16 Viljandi Spordihoones: Viljandi HC – Mistra *
04.10 kl 19 Mesikäpa hallis: Põlva Serviti – Cocks
05.10 kl 14 Viljandi Spordihoones: Viljandi HC – Cocks
05.10 kl 16 Mesikäpa hallis: Põlva Serviti – Mistra *

*need mängud lähevad ka Eesti meistriliiga arvestusse

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

käsipalliuudised

14:53

Käsipallimeeskonnad jagavad nädalavahetusel esimesi topeltpunkte

26.09

Mistra alistas Mella ja juhib meistriliigat

25.09

Kehra teenis hooaja esimesed punktid: kaitse on käsipalli võti

22.09

Eesti klubid avasid käsipalli Balti liigas võiduarve

22.09

Viljandi HC-le lõppes Balti liiga nädalalõpp võidukalt

20.09

Viljandi HC alustas Balti liigat kaotusega

20.09

Eesti naiste käsipallikoondis sai võimsa teise poolaja abil Leedust jagu

20.09

Mistra alustab Balti liigat Soome meeskonna vastu

19.09

Eesti naiste käsipallikoondis alustas turniiri Soomes kaotusega

18.09

Viljandi HC alustab teekonda Balti liigas

18.09

Käsipallikoondislane tõusis karjääriredelil: Hispaania stiil sobib mulle

17.09

Naiste käsipallikoondis osaleb Balti mere turniiril: eesmärk on turniir võita

16.09

Tapa/Team Kaitsevägi valmistas Mistrale peavalu

15.09

Hea lõpp tõi Viljandile teise võidu

14.09

Mistra eurohooaeg lõppes esimeses ringis: jäime liiga passiivseks

multimeedia

sport.err.ee uudised

17:19

Singapuri kuum ilm toob F1 sõitjate selga uudsed jahutusvestid

16:52

Anisimova võitis tasavägise veerandfinaali

16:03

Maroko noored alistasid MM-il nii Hispaania kui ka Brasiilia

15:37

Maailma parimad laskesuusatajad võistlevad Münchenis biatlonifestivalil

14:53

Käsipallimeeskonnad jagavad nädalavahetusel esimesi topeltpunkte

14:21

Kettaheitja Raigo Roots sai parakergejõustiku MM-il 17. koha

13:43

Hollas ja Remmelg alustavad Mehhiko MK-etappi põhiturniirilt

12:55

Gauff jõudis Pekingis kolmandat aastat järjest nelja parema sekka

12:31

IPC juht Venemaa tagasilubamisest: me oleme demokraatlik organisatsioon

11:56

Juhan Luik tegi kahel alal karjääri parimad tulemused

11:32

Kalev/Cramo sai kõik eurosarja vastased teada

10:59

Transi U-19 võistkonna euroteekond lõppes Fääri saarte meistri vastu

10:26

Malõgina sai Bratislavas napi kaotuse

09:52

MK-sarja üldvõitja: Norra suusahüppajad häbistasid meie spordiala

09:28

Shein jagas Norra kõrgliigas väravasöödu, ent võiduks sellest ei piisanud

loetumad

01.10

Falkenberg: kõige suurem tõenäosus on, et Venemaa lippu ei lehvi Milano Cortinas

01.10

Tartu Ülikool avas Eesti-Läti liiga hooaja magusa võiduga Kalev/Cramo üle

01.10

Järgmise aasta Rally Estonial on WRC klassis võistlemas teinegi eestlane

01.10

Kullamäe tegi Türgi hõbedaklubi vastu väga hea mängu

01.10

Evenepoelile polnud vastast ka EM-il, Eesti noortelt korralikud tulemused

01.10

Swiatek kaotas tänavu teist korda otsustava seti nulliga

30.09

Venemaa hokitäht sõlmis NHL-i läbi aegade suurima lepingu

11:32

Kalev/Cramo sai kõik eurosarja vastased teada

08:42

Žalgiris üllatas Euroliiga avamängus kevadist finalisti

01.10

Karismaatiline Prantsusmaa tennisetäht lõpetab järgmisel aastal karjääri

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo