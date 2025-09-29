X!

Mark Lajal lõpetas senise treeneriga koostöö

Tennis
Mark Lajal
Mark Lajal Autor/allikas: Pierre Froger/CO’Met Orleans Open
Tennis

Eesti esireket Mark Lajali aasta kestnud koostöö Zimbabwest pärit treeneri Wayne Blackiga ei jätku ning ta on uue juhendaja otsinguil, kirjutab Õhtuleht.

"Minu koostöö Wayne Blackiga sai läbi. Lõpetasime positiivsel noodil ja hetkel otsin uut treenerit," avaldas 22-aastane Lajal Õhtulehele.

Äsja maailma edetabelis taaskord oma karjääri parimat positsiooni parandanud Lajal lisas, et koostöö tennisetreeneri Karl Kiur Saare ja füüsilise ettevalmistuse eest hoolt kandva Tarmo Tiitsiga jätkub.

Loe refereeritud artikli täisteksti Õhtulehest.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

tenniseuudised

20:21

Mark Lajal lõpetas senise treeneriga koostöö

16:49

Kolm matšpalli päästnud Pegula sai edasi, Swiatekil lihtne päev

15:45

Ruud osutas Alcarazile visa vastupanu

28.09

Võimas Alcaraz kordas oma võidurekordit ja pääses Tokyos poolfinaali

27.09

Lajal pidi endise juunioride esireketi paremust tunnistama

27.09

Alcaraz ja Sinner liikusid veerandfinaali

27.09

Lajal murdis Challengeri turniiril poolfinaali

26.09

Ostapenko kehv vorm sai Pekingis jätku, Gauff ja Anisimova võidukad

25.09

Vigastusega võidelnud Alcaraz sai Tokyos debüüdil võidu

25.09

Hea serv aitas Lajali Challengeri turniiril veerandfinaali

24.09

Kristjan Tamm langes Falunis üksikmängus välja

24.09

Tamm oli Rootsi turniiril nii üksik- kui paarismängu edukas

23.09

Lajal parandas taas karjääri parimat edetabelikohta

23.09

Eesti tennisemeeskond kohtub Davise karikasarjas eksootilise vastasega

23.09

Suri teenekas tennisetreener ja Novak Djokovici esimene mentor

multimeedia

sport.err.ee uudised

21:44

VIDEO | Poolakas suusatas maailma kõrgeimast tipust alla

21:18

Konontšuki koduklubi pidi Türgi kõrgliiga avamängus kaotusega leppima

20:48

Riiber: pean vormi hoidma, et lapsed mööda ei paneks!

20:21

Mark Lajal lõpetas senise treeneriga koostöö

19:59

Leheste: ei saa välistada, et IPC võtab Vene sportlaste osas otsuse tagasi

19:24

NBA Euroopa projekt kogub hoogu: jalgpalliklubidel on hea võimalus laieneda

18:52

Eesti U-19 jalgpallineiud kaotasid Balti turniiril leedulannadele

18:20

Lewis Hamilton pidi kalli sõbraga hüvasti jätma

17:58

Tartu Linnamaraton tõotab tulla tihedas konkurentsis

17:23

Filippov saavutas parakergejõustiku MM-il kaugushüppes seitsmenda koha

16:49

Kolm matšpalli päästnud Pegula sai edasi, Swiatekil lihtne päev

16:17

Eesti kettasportlased saavutasid klubide EM-il kuuenda koha

15:45

Ruud osutas Alcarazile visa vastupanu

15:01

Tondirabas toimunud kurlingu MK-etapil võidutsesid rootslased

14:33

Gerd Kiili: uue suurhalli valmimine 2029. aastaks nõuab ühist rinnet

13:44

2026. aasta Super Bowlil esineb Puerto Rico superstaar Bad Bunny

13:42

Ojamets: naisterahval on tippspordis olla tunduvalt raskem kui meesterahval

13:13

Valter Heueri mälestusvõistluse esikoht rändas Soome

12:45

Ryder Cupi tiitel jäi eurooplastele

11:50

Eesti vutiklubid tahavad algatada UEFA maksete peatamise Vene klubidele

loetumad

27.09

Kaljulaid: IPC otsus oli sügavalt pettumust valmistav

11:50

Eesti vutiklubid tahavad algatada UEFA maksete peatamise Vene klubidele

28.09

Kalju alistas Flora ja avas tiitliheitluses taas Levadiale ukse Uuendatud

09:11

Tiit Karuksi kuukommentaar: maailma kergejõustik on Duplantise nägu

28.09

Yamal tekitas minutiga võiduvärava ja Barcelona tõusis Realist mööda

08:39

Kullamäe aitas Lietkabelise võiduni, Suuroru klubi kaotas superkarika finaali

28.09

Võimas Itaalia kaitses võrkpallis MM-tiitlit

28.09

Pogacar kaitses soolosõiduga MM-tiitlit, lätlane jälle esikümnes

13:42

Ojamets: naisterahval on tippspordis olla tunduvalt raskem kui meesterahval

28.09

Paide-Türi rahvajooksu võitsid Tiidrek Nurme ja Liis-Grete Hussar Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo