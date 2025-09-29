Mark Lajal lõpetas senise treeneriga koostöö
Eesti esireket Mark Lajali aasta kestnud koostöö Zimbabwest pärit treeneri Wayne Blackiga ei jätku ning ta on uue juhendaja otsinguil, kirjutab Õhtuleht.
"Minu koostöö Wayne Blackiga sai läbi. Lõpetasime positiivsel noodil ja hetkel otsin uut treenerit," avaldas 22-aastane Lajal Õhtulehele.
Äsja maailma edetabelis taaskord oma karjääri parimat positsiooni parandanud Lajal lisas, et koostöö tennisetreeneri Karl Kiur Saare ja füüsilise ettevalmistuse eest hoolt kandva Tarmo Tiitsiga jätkub.
