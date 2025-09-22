Swiatek teenis karjääri 25. turniirivõidu

Swiatek alistas kaks tundi ja 43 minutit kestnud kohtumises 1:6, 7:6 (3), 7:5 neutraalse lipu all mängiva Jekaterina Aleksandrova (WTA 11.). Otsustavas setis pääses Aleksandrova murdega 3:1 ette, aga Swiatek võitis siis kolm geimi järjest. Kuigi Aleksandrova oli statistiliselt pea igas elemendis parem ja võitis ka rohkem punkte, jäi lõpuks peale siiski Swiatek.

24-aastasele Swiatekile oli see karjääri 30. WTA tasemel finaal ja 25. võit ehk ta on kaotanud vaid viis finaali.

"Ausalt öeldes ma ei tea, kuidas ma võitsin, sest Jekaterina mängis suurepäraselt ja ma püüdsin lihtsalt ellu jääda," ütles Swiatek enda võidukõnes. "Loodetavasti mängime veel omavahel finaalides, sest sinu vastu on alati raske, aga samas lõbus mängida."