X!

Swiatek teenis karjääri 25. turniirivõidu

Tennis
Iga Swiatek
Iga Swiatek Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Tennis

Naiste tennise maailma teine reket, poolatar Iga Swiatek sai Lõuna-Koreas Seoulis peetud WTA 500 kategooria turniiri finaalis raske võidu ja teenis enda karjääri 25. turniirivõidu.

Swiatek alistas kaks tundi ja 43 minutit kestnud kohtumises 1:6, 7:6 (3), 7:5 neutraalse lipu all mängiva Jekaterina Aleksandrova (WTA 11.). Otsustavas setis pääses Aleksandrova murdega 3:1 ette, aga Swiatek võitis siis kolm geimi järjest. Kuigi Aleksandrova oli statistiliselt pea igas elemendis parem ja võitis ka rohkem punkte, jäi lõpuks peale siiski Swiatek.

24-aastasele Swiatekile oli see karjääri 30. WTA tasemel finaal ja 25. võit ehk ta on kaotanud vaid viis finaali.

"Ausalt öeldes ma ei tea, kuidas ma võitsin, sest Jekaterina mängis suurepäraselt ja ma püüdsin lihtsalt ellu jääda," ütles Swiatek enda võidukõnes. "Loodetavasti mängime veel omavahel finaalides, sest sinu vastu on alati raske, aga samas lõbus mängida."

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

tenniseuudised

11:20

Swiatek teenis karjääri 25. turniirivõidu

21.09

Itaalia tennisenaiskond kaitses BJK karikat

21.09

Glinka võitis ITF-i turniiri, Malõgina kaotas finaalis

20.09

Glinka ja Malõgina jõudsid finaali, Lajal kaotas nelja parema seas

20.09

Lajal, Glinka ja Malõgina pääsesid poolfinaali

18.09

Eesti tennisetippudel oli võidukas mängupäev

17.09

Glinka ei loovutanud Prantsusmaal avaringis geimigi

17.09

Ukraina pääses BJK karikaturniiri poolfinaali

17.09

Maailma esireket jääb Hiina tippturniirilt kõrvale

16.09

Seeman pääses Portugalis üksikmängus põhiturniirile

16.09

Lajal alustas Saint-Tropez' Challengeri soliidse võiduga

15.09

Lajali edetabelikoht ei muutunud, Glinka langes ja Malõgina tõusis

15.09

17-aastane USA tulevikulootus võitis oma esimese WTA tiitli

13.09

Maailma esisada sihtiv Lajal: aasta teine pool annab motivatsiooni

13.09

Lajal kaotas esireketite mängu ja Eesti jäi Mehhikole alla

multimeedia

sport.err.ee uudised

11:53

Tõugjas-Männiste pälvis profituuri etapil kuuenda koha

11:20

Swiatek teenis karjääri 25. turniirivõidu

10:52

USA tegi kergejõustiku MM-il ajalugu

10:39

Kushteyn pääses MM-il veerandfinaali

10:19

Kristjan Ilves sai olümpiaradadel 22. koha

10:05

Eesti suusahüppajad said suvisel GP-etapil seitsmenda koha

09:41

Bohemians sai Tšehhi kõrgliigas Sinjavski väravasöödu toel võidu

09:09

Konontšuk ja Bursaspor jõudsid Meistrite liiga alagrupist võidu kaugusele

08:40

Balti superkarikal triumfeeris Rae Spordikool/Viaston

08:08

Poolak ja Timmusk ei jõudnud MM-il poolfinaali

21.09

Soome võrkpallikoondise jaoks sai MM otsa

21.09

Kalev/Cramo alustas eurosarja võiduga Uuendatud

21.09

Kaldvee - Lill tulid Tallinna turniiril kolmandaks

21.09

Rannula hoolealusest: ma tean, mis on Matthiase tugevused

21.09

ETV spordisaade, 21. september

21.09

Levadia kaotas Kaljule ja tiitel kipub minema libisema Uuendatud

21.09

Põnev jooks tõi kümnevõistluse MM-tiitli Neugebauerile, Erm viies Uuendatud

21.09

Pihela jäi kõrgushüppe finaalis tulemuseta, meeste kettaheite võitis Stahl Uuendatud

21.09

Arsenal pääses lõpuminutitel kaotusest kodus

21.09

Itaalia tennisenaiskond kaitses BJK karikat

loetumad

21.09

Pihela jäi kõrgushüppe finaalis tulemuseta, meeste kettaheite võitis Stahl Uuendatud

21.09

Põnev jooks tõi kümnevõistluse MM-tiitli Neugebauerile, Erm viies Uuendatud

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

21.09

Levadia kaotas Kaljule ja tiitel kipub minema libisema Uuendatud

21.09

Kalev/Cramo alustas eurosarja võiduga Uuendatud

21.09

Sander Raieste sai Murcia särgis käe valgeks

20.09

Tartu Rattamaratoni uus distants tekitas eriarvamusi

20.09

USA teatemeeskond saab pühapäeval uue võimaluse

20.09

Stahl püstitas MM-i kvalifikatsiooni rekordi, mõlemad Aleknad finaalis

21.09

Erm: see suvi on olnud nii raske, minu jaoks viies koht - täielik võit!

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo