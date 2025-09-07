Ojakäär võitis dramaatilise finaali järel paarismängus ITF-i turniiri

Ibrahim ja Ojakäär kaotasid avasetis esimesena asetatud Lorenzo Lorusse (Itaalia) ja Kris van Wyki (LAV) vastu servigeimi ning jäid 1:2 kaotusseisu, aga sattusid siis erakordsesse hoogu: Eesti - Egiptuse paar võitis järgmisest kümnest geimist üheksa ja juhtis 6:2, 4:1, vahendab kohtumise käiku Tennisnet.ee.

Vastased viigistasid, aga seisul 5:4 oli Ibrahimil ja Ojakäärul kasutada tõrjel kaks matšpalli, mis jäid kasutamata. Samuti läks käest kiire lõppmängu 5:2 edu ja vastased said 8:6 võiduga teise seti kätte.

Järgnes kümne punktini mängitud otsustav tie-break, kus Eesti-Egiptuse paaril tuli hakata 0:5 ja 2:7 kaotusseisu tasa mängima. Nad jõudsid seisuni 6:8, aga siis tegi emb-kumb neist topeltvea. Seisul 6:9 võitsid Ibrahim ja Ojakäär kaks punkti tõrjel ja enam punkte ei kaotanud. Nii tuli kolme matšpalli tõrjumise järel 6:2, 6:7, 11:9 võit.

Tunamullu noorte USA lahtistel paarismänguturniiri võitnud Ojakäärule on see esimeseks ITF-i tiitliks.