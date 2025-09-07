X!

Ojakäär võitis dramaatilise finaali järel paarismängus ITF-i turniiri

Tennis
Tennise Davise karikavõistluste maailmaliiga II grupi üleminekumäng Eesti - Venezuela
Tennise Davise karikavõistluste maailmaliiga II grupi üleminekumäng Eesti - Venezuela
Tennis

Eesti tennisist Oliver Ojakäär ja tema egiptlasest paariline Karim Ibrahim võitsid Hurghadas M15 paarismänguturniiri.

Ibrahim ja Ojakäär kaotasid avasetis esimesena asetatud Lorenzo Lorusse (Itaalia) ja Kris van Wyki (LAV) vastu servigeimi ning jäid 1:2 kaotusseisu, aga sattusid siis erakordsesse hoogu: Eesti - Egiptuse paar võitis järgmisest kümnest geimist üheksa ja juhtis 6:2, 4:1, vahendab kohtumise käiku Tennisnet.ee.

Vastased viigistasid, aga seisul 5:4 oli Ibrahimil ja Ojakäärul kasutada tõrjel kaks matšpalli, mis jäid kasutamata. Samuti läks käest kiire lõppmängu 5:2 edu ja vastased said 8:6 võiduga teise seti kätte.

Järgnes kümne punktini mängitud otsustav tie-break, kus Eesti-Egiptuse paaril tuli hakata 0:5 ja 2:7 kaotusseisu tasa mängima. Nad jõudsid seisuni 6:8, aga siis tegi emb-kumb neist topeltvea. Seisul 6:9 võitsid Ibrahim ja Ojakäär kaks punkti tõrjel ja enam punkte ei kaotanud. Nii tuli kolme matšpalli tõrjumise järel 6:2, 6:7, 11:9 võit.

Tunamullu noorte USA lahtistel paarismänguturniiri võitnud Ojakäärule on see esimeseks ITF-i tiitliks.

Toimetaja: Anders Nõmm

