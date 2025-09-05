X!

Ojakäär alistas Egiptuses teise asetusega kohaliku mängija

Hurghada M15 turniiril alistas Oliver Ojakäär teises ringis teise asetusega Egiptuse tennisisti Fares Zakaria (ATP 543.) 6:4, 6:4.

Mõlemad setid kulgesid sarnaselt: vastane sai viimasel hetkel murde tagasi, aga seejärel oma servigeimi ei võitnud ja Ojakääru teine murre otsustas, kirjutab tennisnet.ee. Esimeses setis teenis Ojakäär murde kuuendas geimis ja pärast oma servi hoidmist juhtis 5:2. Juba sellel seisul oli tal kolm settpalli tõrjel ja järgmises geimis üks settpall servil, aga Zakaria murdis tagasi seisuks 5:4. Nüüd oli egiptlase serv, aga Ojakäär selles geimis kaotusseisu ei sattunudki ja realiseeris settpalli seisul 40:30.

Teises setis oli Ojakäärul neljandas geimis viis murdepalli, mis jäid kasutamata. Lõpuks murdis eestlane kaheksandas geimis ja juhtis 5:3, aga matsi võiduks servides kaotas geimi. Ometi seisul 5:4 läks ta tõrjel taas ette ja 40:0 seisul realiseeris kolmanda matšpalli.

Hilisõhtuses paarismängus oli Ojakäär väljakul juba koos kolme egiptlasega, aga üks neist toetas eestlast ja tegi seda edukalt. Ojakäär ja Karim Ibrahim alistasid kolmandana asetatud Michael Bassem Sobhy ja Akram El Sallaly 6:3, 6:1.

Bagneres-de-Bigorre'i M25 turniiril ei saanud aga Kristjan Tamm neljapäeval üksikmängus väljakule, sest esimeste kohtumiste ajal hakkas vihma sadama. Paarismängude veerandfinaalid otsustati aga üle viia siseväljakutele ning seal kaotasid Tamm ja Daniel de Jonge (Holland) Briti paarile Liam Hignett - James Story (4) 3:6, 5:7.

