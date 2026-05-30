Ojakäär kaotas juunioride slämmivõitjale

Maailma edetabelis 637. kohal asuv ameeriklane oli Lakewoodis ka esimesena asetatud. Ojakäärul olid omad šansid, aga kuus murdepalli jäi kasutamata. Sealjuures ühepoolsena tundunud avasetis oli ka Ojakäärul oma hetk, kui ta seisul 1:1 sai vastase servil 40:0 ette. Kuid Bigun päästis selle seisu ja läks sama hooga setivõiduni, vahendab Tennisnet.ee.

Teises setis ühtki murret ei tehtud, aga parim võimalus oli Ojakäärul 20 punkti kestnud kuuendas geimis. Vastasel oli küll kuus geimpalli ja Ojakäärul kaks murdepalli, ent ameeriklasel polnud teises setis sarnast šanssi. Tie-break'is kaotas Ojakäär esimese punkti oma servil, kuid vastane ei vääratanud ja juhtis 5:2. Sellel seisul kaotas eestlane veel kaks servipunkti ja mäng oli sellega läbi.

Ojakäärul oligi plaan pärast USA üliõpilaste võistkondlikke meistrivõistlusi, kus ta jõudis Texase Ülikooliga finaali, mängida mõned ITF-i turniirid USA-s. Juuliks ja seega ka Eesti meistrivõistlusteks peaks Ojakäär siiski koju jõudma.