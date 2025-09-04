X!

Lajal ja Glinka pääsesid Prantsusmaal veerandfinaali

Tennis
Mark Lajal
Mark Lajal Autor/allikas: Cassis Open Provence
Tennis

Prantsusmaal Cassis's toimuval Challenger 75 taseme turniiril osalevad Mark Lajal (ATP 147.) ja Daniil Glinka (ATP 347.) jätkasid kaheksandikfinaalis võidukalt.

Eesti esireket Lajal kohtus turniiri teises ringis prantslase Tom Parisega (ATP 352.) ning teenis veidi enam kui pooleteise tunniga 7:5, 6:4 võidu. Mõlemad setid olid tasavägised, aga Lajal võitis avasetis seisult 5:5 ja teises setis seisult 4:4 kaks järjestikust geimi ning realiseeris edasipääsu veerandfinaali.

Eestlane lasi vastasel lüüa kuus ässa ja tegi ise viis topeltviga, aga oli servides teravam, realiseerides esimese pallingu 77-protsendiliselt (Paris 69%) ja teiselt pallingult 48-protsendiliselt (Paris 41%). Eestlane kasutas oma neljast murdevõimalusest ära kaks, Paris sai kaheksa võimalust ja murdis eestlase servi neljal korral.

Glinka jäi briti Hamish Stewarti (ATP 442.) vastu varakult 1:4 kaotusseisu, aga suutis siiski avaseti lõppmängu viia. Seal jäi ta 2:4 ja 3:5 kaotusseisu, aga kaevas ka sellest august välja ning vormistas 7:6 (5) võidu. Teises setis vahetasid mehed eestlase juhtimisel geimivõitusid kuni seisuni 4:3, mil Glinka murdis ja järgmises geimis teise matšpalliga 6:3 võidu realiseeris.

Glinka sai hakkama kuue ässaga, Stewart lõi ühe rohkem. Eestlase realiseerimisprotsent esimeselt servilt oli 79 (Stewart 69%) ja teiselt servilt 55 (Stewart 52%), murdevõimalusi oli Glinkal viis ja ta kasutas ära kaks.

Turniiril teise asetuse saanud Lajal läheb veerandfinaalis vastamisi sakslase Justin Engeliga (ATP 220.), kes alustas turniiri kvalifikatsioonist. Glinka kohtub briti Arthur Feryga (ATP 235.), kes üllatas viiendana asetatud Titouan Droguet'd (ATP 159.), alistades prantslase 6:0, 6:2.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

tenniseuudised

15:28

Lajal ja Glinka pääsesid Prantsusmaal veerandfinaali

13:03

Eesti tennisistidel oli ITF-i turniiridel võidukas päev

11:23

Eesti tennisemeeskond võõrustab Mehhikot parimas koosseisus

10:27

Osaka naasis USA lahtistel poolfinaali, Anisimova võttis Swiatekilt revanši

09:52

Kaasmaalase alistanud Sinner marssis poolfinaali

03.09

Tasavägise veerandfinaali võitnud Auger-Aliassime kordas karjääri parimat saavutust

03.09

Kalevi spordihallis toimub endiseid tennisetippe kaasav šõumäng

03.09

Glinka alistas Prantsusmaal maailma 70. reketi, Lajal samuti võidukas

03.09

Kyrgios alustas sõnasõda Sabalenkaga: kas tõesti arvate, et pean 100% pingutama?

03.09

Maailma esireket pääses USA lahtistel mänguta poolfinaali

03.09

Alcaraz ja Djokovic selgitavad USA lahtistel ühe finalisti

02.09

Eestlannad kaotasid kvalifikatsiooni otsustavas ringis

02.09

Pegula jõudis kodusel slämmil teist aastat järjest nelja parema sekka

02.09

Mölder kaotas Monastiris avaringis maratonmatši

02.09

Sinner loovutas kaheksandikfinaalis ainult kolm geimi

multimeedia

sport.err.ee uudised

18:37

Euroopa meister Türgi ja olümpiapronks Brasiilia pääsesid poolfinaali

18:14

Kalev/Cramoga meistriks kroonitud Meiers tõmbab selga TalTechi särgi

17:34

Noormeeste U-19 vutikoondis kaotas Iisraelile üleminutite tabamustest

17:13

Bosnia ja Hertsegoviina jõudis edasi, Island kaotas taas kõik mängud

16:44

Tänak: loodetavasti sobib Tšiili rohkem ja saame anda vastulöögi

16:16

Tilga: jalad muutuvad aina kergemaks ja sees on mõnus ootusärevus

15:57

Eesti rannajalgpallikoondis võitleb koha eest A-divisjonis

15:28

Lajal ja Glinka pääsesid Prantsusmaal veerandfinaali

14:52

Peatreener Rannula: tuleb hing kõvaks teha ja edasi minna

14:13

Eesti kiirendushooaja finaaletapil võidutsesid Orusaar ja Einberg

13:37

NBA avalikustas tuleva hooaja tähtede mängu ülesehituse

13:03

Eesti tennisistidel oli ITF-i turniiridel võidukas päev

12:31

Noormeeste U-17 jalgpallikoondis pidi tunnistama Walesi paremust

11:55

Rapla korvpalliklubi sai nimisponsori ja uue logo

11:23

Eesti tennisemeeskond võõrustab Mehhikot parimas koosseisus

10:59

Mistra alustab euroteekonda Austrias: eksimisruumi ei ole

10:27

Osaka naasis USA lahtistel poolfinaali, Anisimova võttis Swiatekilt revanši

09:52

Kaasmaalase alistanud Sinner marssis poolfinaali

09:16

USA meedia: Clippers üritas Leonardi lepinguga palgareegleid üle mängida

08:38

Mihkels ERR-ile: olen kuulnud, et nüüd protesteeritakse Vuelta vastu

loetumad

03.09

Eesti kaotas otsustava mängu ja ei pääsenud EM-il alagrupist edasi Uuendatud

03.09

Eestit vedanud Konontšuk: näen seda teist vabaviset pikalt õudusunenägudes Uuendatud

03.09

Enden: mina olin täiesti kindel, et me võidame selle mängu Uuendatud

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

03.09

Türgi jättis Serbia alagrupivõiduta, oodata on Baltikumi kaheksandikfinaali

14:52

Peatreener Rannula: tuleb hing kõvaks teha ja edasi minna

03.09

Paul Aron teeb sel nädalal oma F1 karjääris järgmise sammu

11:55

Rapla korvpalliklubi sai nimisponsori ja uue logo

08:38

Mihkels ERR-ile: olen kuulnud, et nüüd protesteeritakse Vuelta vastu

03.09

Peep Pahv: Eesti polnud veel edasipääsuks valmis

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo