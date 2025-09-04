Lajal ja Glinka pääsesid Prantsusmaal veerandfinaali

Eesti esireket Lajal kohtus turniiri teises ringis prantslase Tom Parisega (ATP 352.) ning teenis veidi enam kui pooleteise tunniga 7:5, 6:4 võidu. Mõlemad setid olid tasavägised, aga Lajal võitis avasetis seisult 5:5 ja teises setis seisult 4:4 kaks järjestikust geimi ning realiseeris edasipääsu veerandfinaali.

Eestlane lasi vastasel lüüa kuus ässa ja tegi ise viis topeltviga, aga oli servides teravam, realiseerides esimese pallingu 77-protsendiliselt (Paris 69%) ja teiselt pallingult 48-protsendiliselt (Paris 41%). Eestlane kasutas oma neljast murdevõimalusest ära kaks, Paris sai kaheksa võimalust ja murdis eestlase servi neljal korral.

Glinka jäi briti Hamish Stewarti (ATP 442.) vastu varakult 1:4 kaotusseisu, aga suutis siiski avaseti lõppmängu viia. Seal jäi ta 2:4 ja 3:5 kaotusseisu, aga kaevas ka sellest august välja ning vormistas 7:6 (5) võidu. Teises setis vahetasid mehed eestlase juhtimisel geimivõitusid kuni seisuni 4:3, mil Glinka murdis ja järgmises geimis teise matšpalliga 6:3 võidu realiseeris.

Glinka sai hakkama kuue ässaga, Stewart lõi ühe rohkem. Eestlase realiseerimisprotsent esimeselt servilt oli 79 (Stewart 69%) ja teiselt servilt 55 (Stewart 52%), murdevõimalusi oli Glinkal viis ja ta kasutas ära kaks.

Turniiril teise asetuse saanud Lajal läheb veerandfinaalis vastamisi sakslase Justin Engeliga (ATP 220.), kes alustas turniiri kvalifikatsioonist. Glinka kohtub briti Arthur Feryga (ATP 235.), kes üllatas viiendana asetatud Titouan Droguet'd (ATP 159.), alistades prantslase 6:0, 6:2.