Alcaraz ja Djokovic neljandas ringis sette ei loovutanud

Tennis
Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz Autor/allikas: SCANPIX / Andrew Schwartz/SIPA
Tennis

Tennise USA lahtistel meistrivõistlustel tagasid meesüksikmängus edasipääsu veerandfinaali nii maailma teine reket Carlos Alcaraz kui ka Serbia legend Novak Djokovic (ATP 7.).

22-aastane Alcaraz oli neljandas ringis üle prantslasest Arthur Rinderknechist (ATP 82.) 7:6 (7:3), 6:3, 6:4. Alcaraz tegi 36 äralööki vastase 25 vastu ja selgelt vähem lihtvigu: vastavalt 11 ja 28. Rinderknech ei realiseerinud kumbagi oma kahest murdevõimalusest.

Kaheksa seas ootab Alcarazi tšehh Jiri Lehecka (ATP 21.), kes oli parem teisest prantslasest Adrian Mannarinost (ATP 77.) 7:6 (7:4), 6:4, 2:6, 6:2.

Edasi kaheksa hulka jõudis ka Djokovic, kes alistas sakslase Jan-Lennard Struffi (ATP 144.) 6:3, 6:3, 6:2. Serblane tegi 33 äralööki vastase 19 vastu ja 20 lihtviga vastase 32 vastu. Sakslasel tekkis mängu jooksul vaid üks murdevõimalus, kuid selle ta avasetis ka realiseeris.

Djokovici ootab veerandfinaalis maailma neljas reket Taylor Fritz, kes sai jagu tšehh Tomaš Machacist (ATP 22.) 6:4, 6:3, 6:3.

Toimetaja: Siim Boikov

