Slämmivõitjad Kvitova ja Garcia lõpetasid USA lahtistel karjääri

Kahel korral Wimbledoni slämmiturniiri võitnud ning karjääri tipphetkel maailma teiseks reketiks kerkinud tšehhitar Petra Kvitova (WTA 543.) läks avaringis vastamisi 22-aastase prantslanna Diane Parryga (WTA 107.), kes alistas endast 13 aastat kogenuma Kvitova kahes setis, loovutades vaid ühe geimi.

"Tahtsin teha parema matši, aga päris raske oli mängida teadmisega, et see võib jääda mu viimaseks. Olin päris emotsionaalne, see on olnud üks pikk teekond," sõnas tšehhitar pärast matši. "Mul on hea meel, et mu viimane tants jäi New Yorki."

Kvitova võitis oma karjääri jooksul kaks suure slämmi turniiri ning kokku WTA karusellil 31 turniiri, lisaks kuulub tema auhinnakappi pronksmedal Rio de Janeiro olümpialt.

Lisaks Kvitovale lõppes Eesti aja järgi esmaspäeva hilisõhtul kahel korral Prantsusmaa lahtiste paarismänguturniiril võidutsenud Caroline Garcia (WTA 174.) karjäär, kui prantslanna pidi tunnistama venelanna Kamilla Rahhimova (WTA 65.) paremust kolmes setis. Garcia kaotas avaseti 4:6, teenis teises setis sama tulemusega võidu, aga otsustavas setis sai venelanna 6:3 võidu.

Garcia lõpetas mulluse hooaja varakult ning tunnistas, et on heidelnud vaimse tervise probleemidega, lisaks on pikk sportlaskarjäär hakanud tema löögikäe õlale.

Prantslanna ütles pärast oma karjääri viimast matši, et tal on aeg edasi liikuda. "Naljakas öelda, aga ma olen üsna õnnelik. Mul oli hea karjäär. Loomulikult oleksin võinud rohkem saavutada ja unistasin sellest alati, aga olen oma otsusega rahu teinud ja saan selle peatüki sulgeda," sõnas Garcia.

Saying goodbye to two queens in Queens.



See you soon, @Petra_Kvitova & @CaroGarcia pic.twitter.com/69zu9Oa6SU — US Open Tennis (@usopen) August 25, 2025

Kahel korral kodusel slämmil võidutsenud Venus Williams (WTA 602.) pidi samuti kaotusega leppima, kuid 45-aastane ameeriklanna võitles 16 aastat noorema Karolina Muchova (WTA 13.) vastu südikalt. Tšehhitar suutis aga kahe tunni ja ühe minutiga vormistada 6:3, 2:6, 6:1 võidu.

Vanem Williamsi õde ütles pärast mängu, et sai tennist nautida. "Väljakule naasmiseks pidin tervislikumalt mängima hakkama. Kui su mäng ei ole tervislik, hakkab see ka vaimule. See ei ole ainult füüsiline tunnetus, sa jääd oma ajusse lõksu. Mul on väga hea tunne, sest tunnen end vabana," ütles seitsmekordne slämmivõitja.

"Ma olen oma tiimiga nii palju tööd teinud. Me ei võtnud ühtegi päeva vabaks, ma pole väljas käinud, ma pole oma sõpru näinud, ma pole viimase kolme kuu jooksul peale treenimise midagi teinud," ütles emotsionaalne ameeriklanna.

Igiliikur nimega Venus pole otseselt vihjanud, et plaanib karjäärile joont alla tõmmata ja juulis osales ta Washingtonis toimunud WTA 500 turniiril. Pärast kaotust ütles ta, et ei tea, millal ta jälle mängib. "Järgmine slämm on Austraalias, kus mul on ka edu olnud, aga see on päris kaugel. Jube pikk lend," tõdes Williams. "Teen pigem seda, mida ma tõesti teha tahan."