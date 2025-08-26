X!

Slämmivõitjad Kvitova ja Garcia lõpetasid USA lahtistel karjääri

Tennis
Petra Kvitova
Petra Kvitova Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Tennis

Kahekordsed slämmivõitjad Petra Kvitova ning Caroline Garcia lõpetasid mõnetunnise vahega oma sportlaskarjääri, kui langesid USA lahtiste avaringis konkurentsist.

Kahel korral Wimbledoni slämmiturniiri võitnud ning karjääri tipphetkel maailma teiseks reketiks kerkinud tšehhitar Petra Kvitova (WTA 543.) läks avaringis vastamisi 22-aastase prantslanna Diane Parryga (WTA 107.), kes alistas endast 13 aastat kogenuma Kvitova kahes setis, loovutades vaid ühe geimi.

"Tahtsin teha parema matši, aga päris raske oli mängida teadmisega, et see võib jääda mu viimaseks. Olin päris emotsionaalne, see on olnud üks pikk teekond," sõnas tšehhitar pärast matši. "Mul on hea meel, et mu viimane tants jäi New Yorki."

Kvitova võitis oma karjääri jooksul kaks suure slämmi turniiri ning kokku WTA karusellil 31 turniiri, lisaks kuulub tema auhinnakappi pronksmedal Rio de Janeiro olümpialt.

Lisaks Kvitovale lõppes Eesti aja järgi esmaspäeva hilisõhtul kahel korral Prantsusmaa lahtiste paarismänguturniiril võidutsenud Caroline Garcia (WTA 174.) karjäär, kui prantslanna pidi tunnistama venelanna Kamilla Rahhimova (WTA 65.) paremust kolmes setis. Garcia kaotas avaseti 4:6, teenis teises setis sama tulemusega võidu, aga otsustavas setis sai venelanna 6:3 võidu.

Garcia lõpetas mulluse hooaja varakult ning tunnistas, et on heidelnud vaimse tervise probleemidega, lisaks on pikk sportlaskarjäär hakanud tema löögikäe õlale.

Prantslanna ütles pärast oma karjääri viimast matši, et tal on aeg edasi liikuda. "Naljakas öelda, aga ma olen üsna õnnelik. Mul oli hea karjäär. Loomulikult oleksin võinud rohkem saavutada ja unistasin sellest alati, aga olen oma otsusega rahu teinud ja saan selle peatüki sulgeda," sõnas Garcia.

Kahel korral kodusel slämmil võidutsenud Venus Williams (WTA 602.) pidi samuti kaotusega leppima, kuid 45-aastane ameeriklanna võitles 16 aastat noorema Karolina Muchova (WTA 13.) vastu südikalt. Tšehhitar suutis aga kahe tunni ja ühe minutiga vormistada 6:3, 2:6, 6:1 võidu.

Vanem Williamsi õde ütles pärast mängu, et sai tennist nautida. "Väljakule naasmiseks pidin tervislikumalt mängima hakkama. Kui su mäng ei ole tervislik, hakkab see ka vaimule. See ei ole ainult füüsiline tunnetus, sa jääd oma ajusse lõksu. Mul on väga hea tunne, sest tunnen end vabana," ütles seitsmekordne slämmivõitja.

"Ma olen oma tiimiga nii palju tööd teinud. Me ei võtnud ühtegi päeva vabaks, ma pole väljas käinud, ma pole oma sõpru näinud, ma pole viimase kolme kuu jooksul peale treenimise midagi teinud," ütles emotsionaalne ameeriklanna.

Igiliikur nimega Venus pole otseselt vihjanud, et plaanib karjäärile joont alla tõmmata ja juulis osales ta Washingtonis toimunud WTA 500 turniiril. Pärast kaotust ütles ta, et ei tea, millal ta jälle mängib. "Järgmine slämm on Austraalias, kus mul on ka edu olnud, aga see on päris kaugel. Jube pikk lend," tõdes Williams. "Teen pigem seda, mida ma tõesti teha tahan."

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

tenniseuudised

11:08

Alcaraz alustas USA lahtisi kindla võiduga, Skandinaavia tipud ka edasi

09:11

Slämmivõitjad Kvitova ja Garcia lõpetasid USA lahtistel karjääri

25.08

Maailma kuues reket langes kodusel slämmiturniiril maratonmängu järel auti

25.08

Glinkal ei õnnestunud Nadali turniiril põhitabelisse pääseda

25.08

Medvedev korraldas USA lahtistel korraliku kaose

25.08

Filipiinide tennisist tegi taas ajalugu

25.08

Tiitlikaitsja Sabalenka pääses New Yorgis edasi

25.08

Djokovic alustas USA lahtistel võidukalt

24.08

Raducanu lõpetas New Yorgis slämmitiitlile järgnenud võidupõua

24.08

Lajal säilitas maailma edetabelis 147. koha, teised eestlased tegid tõusu

24.08

Kogenud Rumeenia tennisist võitis pika pausi järel WTA turniiri

22.08

Gauff tegi USA lahtiste eel treeneritetiimis vangerduse

22.08

USA lahtiste eelturniiridel selgusid poolfinalistid

21.08

Djokovic ja Alcaraz loositi USA lahtistel samasse tabelipoolde, Venus sai kõva pähkli

21.08

Tiitlikaitsjad alistasid vastuolulise turniiri finaalis Swiateki ja Ruudi

multimeedia

sport.err.ee uudised

13:21

Tammeka naiskond kogus heategevuseks üle 10 000 euro

12:42

Šiauliai alistas Komissarovi iluvärava toel otsese konkurendi

12:37

Ida-Virumaa malehooaja avab Avo Pusti mälestusturniir

12:06

Läti korvpalliliit on teinud koduse EM-i eel hiiglaslikke kulutusi

11:27

Vigastatud Mets ja Tamm jäävad koondisemängudest eemale

11:08

Alcaraz alustas USA lahtisi kindla võiduga, Skandinaavia tipud ka edasi

11:00

KUULA | "Võimlas" räägiti korvpalli EM-ist, rattaspordist ja Ironmanist Uuendatud

10:34

Crosskartide rallisprindi Paide etapi võitis Sten Oja

09:47

Teismelise värav tõi Liverpoolile karukoopas võidu

09:11

Slämmivõitjad Kvitova ja Garcia lõpetasid USA lahtistel karjääri

08:38

Taaramäe võidutses Türgis, Suppi pälvis Prantsusmaal võidu

25.08

Maailma kuues reket langes kodusel slämmiturniiril maratonmängu järel auti

25.08

Arand alustas avarii kiuste MM-hooaega neljanda kohaga

25.08

Heiko Rannula avalikustas 12 mängijat, kes sõidavad korvpalli EM-ile Uuendatud

25.08

ETV spordisaade, 25. august

25.08

Enden EM-i eel: peame suutma oma kaitsega vastaste rütmi ära lõhkuda

25.08

Kalevi noored üllatasid esiliigas Elvat

25.08

Eric Tött ujus end Virtuse MM-il kuuendaks

25.08

Glinkal ei õnnestunud Nadali turniiril põhitabelisse pääseda

25.08

Vuelta kolmas etapp lõppes põneva finišiheitlusega

loetumad

25.08

Heiko Rannula avalikustas 12 mängijat, kes sõidavad korvpalli EM-ile Uuendatud

25.08

Medvedev korraldas USA lahtistel korraliku kaose

25.08

Kümnevõistluse olümpiavõitja peab vigastuse tõttu MM-ilt eemale jääma

25.08

Maailma kuues reket langes kodusel slämmiturniiril maratonmängu järel auti

24.08

Ironmani poolpikal distantsil jäid võidud Eestisse

25.08

Vueltal varastati öösel Visma-Lease a Bike'i tiimi jalgrattaid

23.08

Ironmanil üheksandaks jäänud Läänemets: minu jaoks oli ilm ideaalne!

25.08

Enden EM-i eel: peame suutma oma kaitsega vastaste rütmi ära lõhkuda

25.08

Vuelta kolmas etapp lõppes põneva finišiheitlusega

23.08

Tallinna Ironmani võitis taas Hohenhadl, naiste seas võidutses Krain

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo