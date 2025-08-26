Alcaraz alustas USA lahtisi kindla võiduga, Skandinaavia tipud ka edasi

Kolm aastat tagasi USA lahtistel meeste üksikmängus võidutsenud Alcaraz (ATP 2.) võitis Opelka (ATP 67.) vastu avaseti 6:4, jäi siis teises setis 4:5 kaotusseisu, aga teenis kolm järjestikust geimivõitu ning võitis otsustavas setis 3:4 kaotusseisust veelkord kolm geimi järjest, realiseerides kahe tunni ja seitsme minutiga edasipääsu teise ringi.

22-aastane hispaanlane realiseeris esimeselt servilt 86-protsendiliselt (Opelka 75%) ja teenis teiselt servilt punkti 65-protsendilise eduga (Opelka 41%) ning tegi vastasest 15 lihtviga vähem (Alcaraz 17, Opelka 32), kuid kõige suuremaks jututeemaks kerkis pärast matši Alcarazi välimus - maailma teine reket oli juuksed maha ajanud ning kandis üleni lillat kostüümi.

Muuseas andis oma arvamuse samuti avaringist edasi pääsenud ameeriklane Frances Tiafoe (ATP 17.), kes oli halastamatult aus. "See on kohutav soeng," ütles Tiafoe. "Ta on mu sõber, aga ta näeb naljakas välja. Ma nägin teda ja ütlesin, et vähemalt oled nüüd aerodünaamilisem. Ta peab edaspidi minuga enne läbi rääkima."

Peaväljakul mänginud Alcaraz vastas pärast oma võitu ameeriklasele. "Frances valetab!" sõnas hispaanlane. "Ta tuleb [pressikonverentsile] ja ütleb, et mu soeng on kohutav. Ma tean, et ta valetab, tegelikult talle meeldib see. Ta enne just ütles seda mulle. Ärge uskuge teda."

Alcaraz kohtub teises ringis itaallase Mattia Bellucciga (ATP 65.), kes sai avakohtumise neljandas setis hiinlaselt Juncheng Shangilt (ATP 111.) loobumisvõidu.

Tiafoe comes off court and gets his first look at the new cut for Carlos pic.twitter.com/fxPCggV5Zz — US Open Tennis (@usopen) August 25, 2025

Kolmesetilise võiduga alustasid turniiri ka taanlane Holger Rune (ATP 11.) ning norralane Casper Ruud (ATP 12.): Rune alistas hollandlase Botic Van De Zandschulpi (ATP 73.) 6:3, 7:6 (4), 7:6 (2) ning Ruud teenis austerlase Sebastian Ofneri (ATP 140.) üle 6:3, 6:2, 7:6 (5) võidu. Rune läheb teises ringis kokku sakslase Jan-Lennard Struffiga (ATP 144.), Ruud kohtub belglase Raphael Collignoniga (ATP 107.).

Suurüllatusi meeste üksikmänguturniiri teisel päeval ei sündinud, edasipääsu tagasid ka britt Jack Draper (ATP 5.), Karen Hatšanov (ATP 9.) ja Andrei Rubljov (ATP 15.).

Mullu poolfinaali jõudnud Draper pidi kvalifikatsioonist edasi pääsenud argentiinlase Federico Agustin Gomeze (ATP 203.) vastu omajagu vaeva nägema - 6:4, 7:5, 7:6 (7), 6:2 võit tuli kolmetunnise lahingu järel. Viimati Wimbledonis mänginud Draper ütles, et tal oligi vaja roostet maha lihvida.

"Mu jalad vajasid tennist, pidingi kolme tunnise matši saama. Olin peaaegu et õnnelik, kui kolmanda seti kaotasin, sest mu tase ei ole veel päris seal. Neljanda seti lõpus hakkasin juba tundma, et asi liigub paremuse poole," sõnas 23-aastane britt, kes loodab tänavu New Yorgis oma esimese slämmivõidu realiseerida.