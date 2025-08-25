Maailma kuues reket langes kodusel slämmiturniiril maratonmängu järel auti

Tund ja 12 minutit kestnud avasetis mängiti üheksa settpalli, valitsev Austraalia lahtiste võitja Keys päästis neist viis ning teenis oma 52. punktiga setivõidu. Teises setis läks ameeriklanna 3:0 juhtima, Zarazua võitis siis viis geimi järjest, ent ei suutnud setivõidule servides närvi hoida ja Keys murdis.

Järgnenud kiires lõppmängus läks mehhiklanna 5:2 ette, Keys tegi siis topeltvea ning Zarazual õnnestus matš viigistada. Otsustavas setis kasutas nüüd kõigil slämmiturniiridel teise ringi jõudnud mehhiklanna kaheksandas geimis ära järjekordse Keysi topeltvea ja läks 5:3 ette, kaotas seejärel kohe oma servi, ent suutis uuesti murda ja võita.

Keys servis kolm tundi ja 12 minutit kestnud maratonlahingu käigus seitse ässa, aga tegi ka 14 topeltviga; oma teiselt servilt võitis ta 41 protsenti punktidest (23/56). 27-aastane Zarazua sooritas vaid kaheksa äralööki Keysi 46 vastu, ent ameeriklanna sai hakkama lausa 89 lihtveaga.

"Mängu eel olin nii närvis, et peaaegu nutsin. Meil ei ole Mehhikos väga palju tennisiste, kuulsin siin hispaaniakeelseid hõikeid, mis oli väga tore," kommenteeris esmakordselt maailma esikümnesse kuuluva mängija alistanud Zarazua võidu järel.

Asetusega mängijatest langes esmaspäeval avaringis konkurentsist maailma 23. reket Victoria Mboko, kes jäi 3:6, 2:6 alla tšehhitarile Barbora Krejcikovale (WTA 62.). Maailma kümnes reket Jelena Rõbakina oli vaid tunniga 6:3, 6:0 üle New Yorgis vabapääsmega mänginud ameeriklannast Julieta Parejast (WTA 335.).