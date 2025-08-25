Filipiinide tennisist tegi taas ajalugu

Viimases setis 5:1 kaotusseisus olnud Eala tegi võimsa tagasituleku. Tal oli vaja viit matšpalli, enne kui ta lõpuks alistas 14. asetusega Clara Tausoni 6:3, 2:6, 7:6 (11). Teise vooru pääses Eala kahe tunni ja 36 minutiga.

"Filipiinlaseks olemine on midagi, mille üle ma nii uhke olen," ütles Eala pärast matši. "Ja teate, mul pole koduturniiri, seega olen nii tänulik, et mul on siin US Openil selline kogukond, kes panid mind tundma end nagu kodus."

Fännid võtsid 20-aastase filipiinlanna kiiresti omaks. Eala jõudis selle aasta WTA 1000 Miami turniiril poolfinaali pärast suure slämmi turniiri meistrite Jelena Ostapenko, Madison Keysi ja Iga Swiateki alistamist.

See polnud ka tema esimene ajalooline hetk New Yorgis. 2022. aastal sai Ealast esimene Filipiinide mängija, kes võitis juunioride üksikmängu suure slämmi tiitli, kui ta pani kinni USA lahtised tüdrukute meistrivõistlused.

Eala keskendub nüüd esmakordselt sellele, et slämmi turniiril kolmandasse vooru jõuda.