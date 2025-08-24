Raducanu lõpetas New Yorgis slämmitiitlile järgnenud võidupõua

Raducanu sai neli aastat tagasi New Yorgis profitennise ajastu esimeseks mängijaks, kes slämmiturniiri võitnud kvalifikatsioonist alustades. 2022. aastal kaotas ta avaringis Alize Cornet'le, käis siis mõlema randmega noa all ja jättis järgmised USA lahtised vahele ning kaotas mullu avaringis Sofia Keninile.

"See on siin mu esimeseks võiduks pärast 2021. aastat, seega on see eriline. Esimene ring on alati raske, eriti slämmil," ütles 63 minutit kestnud mängu jooksul oma esimeselt servilt 82 protsenti punktidest võitnud britt. Raducanu sundis vastast tegema 36 lihtviga, ise patustas ta kuue lihtveaga.

Tänavustel USA lahtistel on Raducanu ühes tabeliveerandis maailma esireketi Arina Sabalenka ja seitsmendana asetatud Jasmine Paoliniga, kellega tuleb mõlema edu korral vastamisi minna neljandas ringis.