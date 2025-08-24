Jürgenson jääb MM-hooajaga rahule: saime kaotuse kilomeetrile päris heasse kohta

Paidest pärit rallisõitja ise küll selleaastasel Paide rallil ei võistelnud, kuid kohal oli ta siiski ning testis taset crosskardi roolis. "Tegelikult kunagi mind valiti sinna Rallystari programmi ka läbi selle crosskardi, tore oli seda uuesti teha ja siin Paide linna tänavatel," muheles Jürgenson.

Esimest hooaega WRC2 arvestuses sõitev Jürgenson tegi kaasa kuus MM-rallit. Parima tulemuse suutis ta koos kaardilugeja Siim Ojaga välja sõita Sardiinia ja Eesti MM-etappidel, kui tuldi viiendaks.

"Suures pildis tegelikult üsna positiivne," usub Jürgenson. "Päris selles kuumas grupis ikkagi olla ei saanud, aga ma usun, et seda on esimeselt hooajalt natukene palju tahta ka. Omad rallid, kus me suutsime kiirust näidata ja kus oli ka plaan kiirust näidata, näiteks Eesti ja Soome, oli positiivne. Ka mingitel aeglastel rallidel suutsime juba kuskile saada, aga eks arenguruumi on veel kõvasti."

"Eks me läksime niimoodi sammhaaval. Alguses kindlasti ei olnud need nii suured, aga ma arvan, kui Eesti [ralli] kohale jõudis ja tegelikult juba Sardiinia, siis sihtisime seda nii-öelda kaotust kilomeetrile. Ma usun, et me saime selle lõpuks päris okeisse kohta. Soomes ja Eestis olime juba äkki alla 0,3, mis on üsna okei, arvestades seltskonda ja eks me seda suures plaanis sihtisimegi," võttis Jürgenson MM-hooaja kokku.

Hooaja suurimaks õnnestumiseks peab Jürgenson kahte kiiruskatse võitu, mis mõlemad tulid koduselt Rally Estonialt. Kõige suuremaks katsumuseks peab ta aga Portugali ja Kanaari rallit, kus tuli välja MM-sarja tegelik tase. Kuigi MM-rallisid sel hooajal enam ei sõideta, siis saab Jürgenson ikkagi kaasa teha viimased kaks Briti meistrivõistluste etappi.

"Walesis on Ceredigioni ralli, mis on Briti sarja eelviimane etapp ja tegelikult kuulub ka ERC-sse, saame selle ERC ralli ka kaasa teha, mis on kiirete sõitjatega koos hea kogemus. Siis on võib-olla veel plaanis mõni ERC etapp, ja nipet-näpet. Viimane Briti sari ka, et kolm rallit suures plaanis võiks veel olla," loetles rallisõitja.

Briti meistrivõistluste eelviimane etapp toimub septembri esimesel nädalal.