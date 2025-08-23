X!

Paide rallil võidutsenud Nõgene: selle tulemusega peab natuke harjuma

Autoralli
Foto: ERR
Autoralli

Paides sõideti kahe päeva jooksul autoralli Eesti meistrivõistluste punktidele. Kümnest kiiruskatsest koosnenud Paide ralli võitis Joosep Ralf Nõgene.

Paide ralli teed olid sobivad 22-aastasele Joosep Ralf Nõgesele, kes võitis oma esimese Eesti meistrivõistluste ralli absoluutarvestuses. Nõgene ja tema 27-aastane kaardilugeja Aleks Lesk võitsid Toyotaga sõites kümnest kiiruskatsest üheksa.

Rally2 autoga oli see noorele piloodile kolmas ralli. "Sõiduga ma rahule ei jää, katsevõite tuli peaaegu kõigil katsetel, aga sõit ei olnud igal pool ideaalne," rääkis Nõgene ERR-ile. "Mingites kohtades oleks saanud palju paremini, aga see on juba, kui mõelda perfektsele sooritusele."

"Suures plaanis saame rahul olla ja peamegi rahul olema. Ikkagi [üldarvestuses] esimene võit mul ja eks peab natuke ära harjuma selle tulemusega," lisas rallimees.

"Läksime hommikul teadmisega, et on märg, aga tegelikult oli hommikupoolik täiesti kuiv. Sealt see sõidu ebastabiilsus tuligi. Esimene [ring] oli kuiv ja teine oli märg ja niiske, lõpuks viimane katse oli täiesti märg. Olud olid kogu aeg vahelduvad ja eks see tegi ka pealtnäha lihtsa ralli üsna keeruliseks," ütles Nõgene.

Nõgese ja Leski järel tulid 59 sekundilise kaotusega teisele kohale Priit Koik ja Kristo Tamm. "Pikas plaanis väga rahul. Teadsime, et tulemegi võistlema nooremate meestega ja paremad autod on siin osadel. Selles mõttes teadsime, mis meid ees ootab," ütles Koik. "Siin on märksõna "kiire". Meeletud kiirused ja see adrenaliin, mis siin katsetel saad, on ikka võimas. Eksimisruumi siin ei ole."

Kolmadana lõpetasid Kaspar Kasari ja Rainis Raidma, kes kaotasid võitjale natukene rohkem kui pooleteise minutiga. Autoralli Eesti meistrivõistluste viimane etapp peetakse oktoobri keskel Saaremaal.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

2025 ralli mm-etapid

23.-26. jaanuar Monte Carlo ralli

13.-16. veebruar Rootsi ralli

20.-23. märts Keenia ralli

24.-27. aprill Kanaari saarte ralli

15.-18. mai Portugali ralli

5.-8. juuni Sardiinia ralli

26.-29. juuni Kreeka ralli

17.-20. juuli Eesti ralli

31. juuli – 3. august Soome ralli

28.-31. august Paraguay ralli

11.-14. september Tšiili ralli

16.-19. oktoober Kesk-Euroopa ralli

6.-9. november Jaapani ralli

27.-30. november Saudi Araabia ralli

viimased ralliuudised

23.08

Paide rallil võidutsenud Nõgene: selle tulemusega peab natuke harjuma

23.08

Aava tahaks Rally Estonial näha 100-meetrist õhulendu: miks mitte?

23.08

Nõgene ja Lesk näitasid Paide rallil võimu

22.08

Jaapani ralliäss loodab Paidest korraldusnippe koju kaasa võtta

22.08

Tänak Paraguay ralli eel: oluline on teenida hea punktisaak

20.08

Selgus Tšiili ralli stardinimekiri

20.08

Humus Paide Rally pakub võistlejatele hooaja pikima võistlustrassi

19.08

Latvala tihedast tiitliheitlusest: peame Tänakuga ettevaatlikud olema

16.08

Enok ja Simm kindlustasid hooaja eelviimasel rallil Soome meistritiitli

15.08

Enok ja Simm lähevad Lahtisse Soome meistritiitlit kindlustama

14.08

Paide rallil võistleb ligi 100 ekipaaži

11.08

Thierry Neuville: mul ei ole enam midagi kaotada

09.08

Jürgenson ja Oja lõpetasid Šotimaa ralli viienda kohaga

08.08

Jürgenson kaotas Briti meistrivõistlustel mootoriprobleemi tõttu aega

03.08

Tänak: õnneks juhtusid kõik need asjad ühel nädalavahetusel

sport.err.ee uudised

23.08

Paide rallil võidutsenud Nõgene: selle tulemusega peab natuke harjuma

23.08

Ironmanil üheksandaks jäänud Läänemets: minu jaoks oli ilm ideaalne!

23.08

Hambidge unistab olümpiamängudest ja Maris Mägi rahvusrekordist

23.08

Eestlasest vormeliinsener: iga meeskond mängib tugevalt reeglitega Uuendatud

23.08

Ärm ületas Balti keti velotuuril finišijoone uhkes üksinduses Uuendatud

23.08

ETV spordisaade, 23. august

23.08

Hein jälgis uue klubi kaotust pingilt, St. Pauli teenis Dortmundis viigi

23.08

Paide Linnameeskonnale piisas Tartus ühest väravast, Trans alistas Kalevi Uuendatud

23.08

Eestlanna võitis Sparta takistuskrossi EM-il pronksi

23.08

Aava tahaks Rally Estonial näha 100-meetrist õhulendu: miks mitte?

23.08

Tallinna Ironmani võitis taas Hohenhadl, naiste seas võidutses Krain Uuendatud

23.08

Mihkels pälvis Vuelta debüütetapil kümnenda koha, liidrisärk Philipsenile

23.08

Nõgene ja Lesk näitasid Paide rallil võimu

23.08

Vaidem tähistas sünnipäeva rattamaratonisarja etapivõiduga

23.08

Treier: pean viie peal mängimiseks valmis olema

23.08

Raido Ränkel võitis Võru ööjooksu teist aastat järjest

23.08

Joonas Tamme koduklubi teenis Rumeenias esimese võidu ja teise nullimängu

23.08

Prantsusmaa kossuäss peab operatsioonilauale heitma

23.08

Inglismaa jalgpalliklubi kurikuulsa omaniku ja peatreeneri vahel käärib

23.08

Hollas ja Remmelg võitsid Brno MK-etapil alagrupi

loetumad

23.08

Tallinna Ironmani võitis taas Hohenhadl, naiste seas võidutses Krain Uuendatud

23.08

FIS määras Norra suusahüppetippudele võistluskeelud

22.08

Ironman Tallinna start lükati kolm tundi edasi

23.08

Jamaica kettaheitja alistas Teemantliigas Alekna ja Cehi

23.08

Viiekordne maailmameister vahetab olümpiale pääsemiseks spordiala

22.08

Eesti kaotas viimases kontrollmängus Suurbritanniale kümne punktiga

22.08

Drell: oleme pikad ja liikuvad, me jääme EM-il ellu

22.08

Karl Jakob Hein liitus algavaks hooajaks neljakordse Saksamaa meistriga

22.08

Korvpallikoondise mänedžer: küll Kotsar detailid ise välja räägib

22.08

Rasmus Mägi loobus MM-il osalemisest

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo