Paide rallil võidutsenud Nõgene: selle tulemusega peab natuke harjuma

Paide ralli teed olid sobivad 22-aastasele Joosep Ralf Nõgesele, kes võitis oma esimese Eesti meistrivõistluste ralli absoluutarvestuses. Nõgene ja tema 27-aastane kaardilugeja Aleks Lesk võitsid Toyotaga sõites kümnest kiiruskatsest üheksa.

Rally2 autoga oli see noorele piloodile kolmas ralli. "Sõiduga ma rahule ei jää, katsevõite tuli peaaegu kõigil katsetel, aga sõit ei olnud igal pool ideaalne," rääkis Nõgene ERR-ile. "Mingites kohtades oleks saanud palju paremini, aga see on juba, kui mõelda perfektsele sooritusele."

"Suures plaanis saame rahul olla ja peamegi rahul olema. Ikkagi [üldarvestuses] esimene võit mul ja eks peab natuke ära harjuma selle tulemusega," lisas rallimees.

"Läksime hommikul teadmisega, et on märg, aga tegelikult oli hommikupoolik täiesti kuiv. Sealt see sõidu ebastabiilsus tuligi. Esimene [ring] oli kuiv ja teine oli märg ja niiske, lõpuks viimane katse oli täiesti märg. Olud olid kogu aeg vahelduvad ja eks see tegi ka pealtnäha lihtsa ralli üsna keeruliseks," ütles Nõgene.

Nõgese ja Leski järel tulid 59 sekundilise kaotusega teisele kohale Priit Koik ja Kristo Tamm. "Pikas plaanis väga rahul. Teadsime, et tulemegi võistlema nooremate meestega ja paremad autod on siin osadel. Selles mõttes teadsime, mis meid ees ootab," ütles Koik. "Siin on märksõna "kiire". Meeletud kiirused ja see adrenaliin, mis siin katsetel saad, on ikka võimas. Eksimisruumi siin ei ole."

Kolmadana lõpetasid Kaspar Kasari ja Rainis Raidma, kes kaotasid võitjale natukene rohkem kui pooleteise minutiga. Autoralli Eesti meistrivõistluste viimane etapp peetakse oktoobri keskel Saaremaal.