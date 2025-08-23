Nõgene ja Lesk näitasid Paide rallil võimu

Paide rallil näitasid parimat minekut Joosep Ralf Nõgene ja Aleks Lesk (Toyota GR Yaris Rally2), kes võitsid kümnest etapist üheksa ning teenisid kodusel rallil kindla võidu.

Sel hooajal ka MM-rallidel osalenud Nõgene ja Lesk võitsid Paide ralli esimesed üheksa kiiruskatset ning kasvatasid otsustava katse eel oma edu üldarvestuses peaaegu minutiliseks.

Kümnendal katsel jäid nad kolmandaks, aga sellegipoolest realiseerisid nad kindlalt rallivõidu, edestades Priit Koiki ja Kristo Tamme (Škoda Fabia Rally2 evo) 59,23 sekundiga ning Kaspar Kasarit ja Rainis Raidmat (Ford Fiesta Rally2) minuti ja 34,49 sekundiga.

EMV1 klassis teenis võidu üldarvestuses neljandaks jäänud Egon Kaur ja Ermo Veltson (Ford Fiesta Proto), kes kaotasid võitjatele minuti ja 43,95 sekundiga. Urvo Männamaa ja Hardi Kaljurand (Škoda Fabia SRT Proto) kaotasid EMV1 klassis Kaurile ja Veltsonile enam kui kolme minutiga.

Tänavuseks Paide ralliks registreerus 98 võistluspaari, lisaks Eesti meistrivõistlustele jagati punkte ka Balti mere ja Läti meistrivõistluste arvestuses. Eesti meistrivõistluste hooajale tõmmatakse joon alla 10. ja 11. oktoobril, kui toimub Saaremaa ralli.