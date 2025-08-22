Jaapani ralliäss loodab Paidest korraldusnippe koju kaasa võtta

Reedel algas 22. teine Paide ralli, kus esimese nelja kiiruskatse järel on juhtimas Joosep Ralf Nõgene. Paidesse on kohale tulnud ka kolmekordne Jaapani autoralli meister Hiroki Arai.

Autoralli Eesti meistrivõistluste selle hooaja viimane etapp peetakse reedel ja laupäeval Paides ning selle ümbruses asuvatel kiiretel teedel. Rallile startis peaaegu 100 võistluspaari kümnest erinevast riigist. Viimati 2016. aastal Eesti teedel võistelnud kolmekordne Jaapani autoralli meister Hiroki Arai vahetas Paide ralliks tavapärase R5 auto Lada vastu, et siinsetel kiiretel teedel võidu sõita.

"Enne Paide rallit sain ma selle autoga testida vaid kümme kilomeetrit. Tegu on väga hea autoga. Sellise ralliautoga on hea sõita, kuna auto kerguse tõttu on seda hea juhtida. Ma väga ootan, et juba startida. Paide ralli on ka võrreldes

Jaapani meistrivõistlustega väga hästi korraldatud," kommenteeris Arai ERR-ile.

Araile loeb esimest korda kaarti eestlane Reio Rada, kes muidu on juba kümme aastat Arai mehaanik olnud. Tihedamini sõidab Arai võidu Jaapanis, kuid vahepeal tuleb 32-aastane rallisõitja end ka Euroopasse proovile panema.

"Praegu sõidan ma rohkem kaasa Jaapani meistrivõistlusi. Ma alustasin Jaapani meistrivõistluste sõitmist, sest peale koroonaviirust on olnud väga raske reisida eriti Euroopasse. Üritan Euroopast tagasi koju kaasa võtta ka nippe, et kuidas siin rallisid korraldatakse. Kõik katsed kui ka rallid on siin alati hästi korraldatud. Linnakatse jaoks pannakse alati linn kinni, et tuua fännide ja toetajate jaoks ralli lähemale. Nii peaksime ka meie Jaapanis tegema, et näidata inimestele, kui lahe ralli tegelikult on," mõtiskles Arai.

Nelja katse järel juhib Paide rallit kindlalt Joosep Ralf Nõgene (Toyota GR Yaris Rally2). Talle järgnevad Priit Koik (+28,5) ja Egon Kaur (+30,3). Laupäeval sõidetakse Paide rallil veel kuus kiiruskatset.