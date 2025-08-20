X!

Humus Paide Rally pakub võistlejatele hooaja pikima võistlustrassi

Autoralli
Priit Koik ja Kristo Tamm Humus Paide Rallyl 2024. aastal
Priit Koik ja Kristo Tamm Humus Paide Rallyl 2024. aastal
Autoralli

Reedel, 22. augustil antakse Paide Teatri- ja Muusikamaja kõrvalt start järjekorras 22. Paide rallile. Humus Paide Rally on Terminal autoralli Eesti meistrivõistluste 2025 eelviimaseks etapiks. Lisaks koduste meistrivõistluste punktidele jagatakse Kesk-Eesti teedel ka Balti mere meistrivõistluste ja Läti meistrivõistluste punkte.

Paide Rallyl stardis ka Eesti noorteralli meistrivõistluste ja sprintralli Eesti karikavõistluste neljanda etapi võistlejad.

Kui kahel eelneval aastal oli Humus Paide Rally´le registreerunuid üle 100 võistluspaari, siis tänavu napilt alla ehk 98.  

Tänavuse stardirivi avavad sarnaselt mullusega 2023 aasta Humus Paide Rally võitjad Priit Koik ja Kristo Tamm, kes võistlemas juba rallisõpradele tuttaval Škoda Fabia Rally2 EVO autol.

"Eks starti tuleb minna ikka võiduplaaniga, sest muidu pole mõtet seda spordiala teha. Paides saab näha vana Rally2 vs uus Rally2 heitlust, sest Joosep Ralf Nõgene peaks tulema uue Toyotaga. Lisaks on stardis Egon Kaur ja Kaspar Kasari, kes rallieelsel testil näitasid väga häid aegu, nii et pusimist tuleb kindlasti," sõnas Koik.

"Mulle meeldivad Paide kandi teed, sest need on kiired ja ma tunnen ennast sellistel teedel mugavamalt, kui nikerdamistel. Tõenäoliselt tuleb keskmine kiirus päris kõrge ja kui sa kohe algusest minema ei saa, siis on juba keeruline rivaale püüda. Alates esimesest kilomeetrist tuleb olla terav, siis on kõik võimalik," lisas Koik Paides eesootava väljakutse eel.

EMV2 klassis on kokku startimas kuus R5 / Rally2 autodega võistlevat võistluspaari. Teist aastat järjest on Paide linna, Järva, Türi, Põhja-Pärnumaa ja Rapla valla teedel sõidetavale võistlusele startimas külalised Saksamaalt ehk Matthias Kahle ja Christian Doerr (Škoda Fabia R5), kes mullu lõpetasid 13. kohal.

EMV1 klassi kolmest võistluspaarist esimesena saavad numbri all viis rajale Egon Kaur ja Ermo Veltson (Ford Fiesta), kellele on see hooaja teiseks meistrivõistluste stardiks.

EMV3 klassi ainus registreerunud võistluspaar on Esmar-Arnold Unt ja Arro Vahtra (Ford Fiesta Rally3) ja EMV4 klassis, kus sel aastal veel meistrivõistluste punkte pole jagatud on hooaja eelviimasel etapil starti tulemas neli võistluspaari. Esiveoliste klassi stardirivi avavad lõunanaabrid Irmantas Buivydas ja Edvinas Buivydas (Ford Fiesta Rally4).

EMV5 klassi avavad Marko Virkoja ja Jaan Põldsepp, kelle sinine Subaru Impreza kannab numbrit üks. Järvamaa teedele on neile konkurentsi tulnud pakkuma 10 võistluspaari eesotsas meistrivõistluste liidrite Ralfs Sirmacise ja Armands Bitega (Mitsubishi Lancer Evo VIII).

EMV6 arvestuses on Paide Rally stardijoonele asumas 20 võistluspaari, kellest esimesena saavad rajale punktiarvestuse esikohta hoidvad Markus Tammoja ja Karol Pert (BMW M3).

EMV7 klassis on hooaja eelviimase etapi starti tulemas 18 võistluspaari, kellest esimesena saavad rajale külalised Rootsist Arvid Carlsson ja David Arhusiander (Peugeot 208 R2). Meistrivõistluste liidrite Joonas Palmisto ja Jan Nõlvaku Volkswagen Golf 2 kannab eesootaval etapil võistlusnumbrit 32.

EMV8 arvestuses, kus sarnaselt EMV4 klassiga pole veel sel aastal punkte jagatud, on tänavu kõikidel etappidel osalenud ja mullu just Paides sportralli debüüdi teinud Kerli Vilule konkurentsi pakkuma tulnud viis võistluspaari. Vilule on sel korral legendi lugemas Hendrik Klausson.

Põnevat heitlust on sel korral oodata klassis EMV Lada, kus Eesti pilootidele on konkurentsi tulnud pakkuma rallisõpradele Toyota Gazoo Racing Challenge programmist tuttav Hiroki Arai, kelle isa Toshi oli omal ajal Markko Märtini meeskonnakaaslane Subaru tehasemeeskonnas.

32 aastasele APRC Asia Cup 2024 võitja Arai Lada VFTS kõrvalistmel võtab koha sisse Reio Rada. Eestlastest on Jaapani piloodile konkurentsi pakkumas meistrivõistluste liidrid Rauno Plado ja Marko Kaasik ja aastase pausi järel on Paide teedel tagasi Timmu Kõrge, kes koos Erki Pintsiga on samuti stardis Lada VFTS autoga.

Veoautode EMV GAZ arvestuses on startimas üheksa ja GAZ Open klassis üks võistluspaar.

Meistrivõistluste liidritena sõidavad Paide Teatri- ja Muusikamaja kõrval asuvalt poodiumilt üle Ats Nõlvak / Mairo Ojaviir (GAZ-51A).

Eesti noorteralli meistrivõistluste arvestuses on starti tulemas üheksa võistluspaari, kelle hulgas ka punktitabeli liidrid Mairo Tiks ja Alo Lond (Ford Fiesta).

Lisaks ralliautodele näeb Paide linnatänavatel tänavu ka crosskarte, sest Humus Paide Rally 2025 raames sõidetakse FenixBet Eesti meistrivõistluste neljas etapp crosskartide rallisprindis.  

Crosskardid kasutavad reedel autodega sama Paide linnakatse rada ja esimene võistleja saab stardi 15.30. Teiste seas on rajale tulemas 2019. aasta autoralli maailmameister Martin Järveoja, 2024. aasta Junior WRC maailmameister Romet Jürgenson ja lauljatar Grete Paia.

Paide ümbruses sõidetakse kahe võistluspäeva jooksul kümme kiiruskatset ja läbitakse hooaja pikimad võistluskilomeetrid, mida on ees ootamas 147,02. Kogu võistlusraja pikkuseks on 588,29 km. Võistluse avakatse, milleks on 18,31 km pikkune Sandiväsitaja 1, saab reedel stardi kell 16.53.

"Katsetest on sel aastal pakkuda nii vana legendaarset, kui ka uut ja huvitavat. Crosskartide pärast oleme linnakatset sel korral pikemaks teinud ja see saab olema sarnaselt möödunud aastaga atraktiivne nii võistlejatele, kui ka pealtvaatajatele," sõnas Paide Rally korraldusmeeskonna liige Alari Lunts võistluse eel.

"Rava kiiruskatset oleme päris kõvasti ehitanud. Tegime sinna 1,5- 2 km ulatuses täiesti uue tee, et saaksime kaks lõiku omavahel kokku viia. Rava on väga kiire ja vahelduv ehk seal on tempo muutust palju. Laupäeval on vanad legendaarsed katsed, kus alustame Vahastuga, siis Võidula ja siis rohkem, kui 28 km pikkune Põikva."

"Just Põikva viis meil selle aasta katsete kilometraaži üles, kuid kõik on nauditav ja kõva kattega tee. Pealtvaatajatele on Paide Rally sarnaselt möödunud aastaga tasuta, kuid taas on igal pealtvaatajal soovi korral meid võimalus oma äranägemise järgi toetada," rääkis ta.

"Meie missioon on alati olnud see, et me soovime Järvamaale võimalikult palju inimesi rajaäärde tuua ja eelmine aasta näitas, et pealtvaatajaid oli palju. Loodame, et võistlejaid tuleb veel juurde, sest Eestis naljalt üle 145 km katsete pikkusega rallit ei leia ja see saab olema võistlejatele paras katsumus," lisas Alari Lunts.

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

