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Paide ralli võistlejaid ootavad ees hooaja pikimad võistluskilomeetrid

Autoralli
Karl Martin Volver ja Annika Sõna
Karl Martin Volver ja Annika Sõna Autor/allikas: Pille Russi
Autoralli

Terminal autoralli Eesti meistrivõistlused jätkuvad 21.– 22. augustini sõidetava Humus Paide Rallyga, mis on hooaja eelviimane etapp. Kesk-Eesti teedel toimuvale etapile registreerus 82 võistluspaari, kokku on esindatud kaheksa riigi sportlased.

Tänavuse Humus Paide Rally stardirivi avavad EMV absoluutarvestuse ja klassi EMV2 liidrid Karl Martin Volver ja Annika Sõna, kes on starti tulemas Škoda Fabia RS Rally2 võistlusautol.

"Testinud me veel SRT meeskonnast tuleva Škodaga pole, kuid saame selle ära proovitud teisipäeval. Paide Rally põhieesmärk ongi aru saada, et mis see Škoda Rally2 endast kujutab ja kumb neist autodest sõidustiili mõttes meile rohkem sobiks. See aitab meil mõista, milliste plaanidega edasi minna," sõnas Volver.

EMV2 klassis stardib kokku neli R5 / Rally2 autodega võistlevat võistluspaari, kelle hulgas ka Kaspar Kasari / Rainis Raidma (Ford Fiesta Rally2) ja Läti meistrivõistluste liidrid Aron Domzala / Michal Kusnierz (Škoda Fabia R5 evo).

EMV3 klassi ainsad võistlejad on belglased Charles Tsjoen / Eddy Chevaillier (Renault Clio Rally3). Tsjoen oli stardis ka Lõuna-Eesti rallil.

EMV4 arvestuses stardib seitse võistluspaari eesotsas meistrivõistluste liidrite Lukas Leivati / Kauri Pannasega (Ford Fiesta Rally4), kes on esikohta hoidmas ka Estonian Junior Challenge arvestuses. 

Estonian Junior Challenge arvestuses avavad stardirivi numbri all 15 Grete Mia Koha / Taavi Koha (Ford Fiesta R2). Kokku on selles arvestuses starti tulemas kümme võistluspaari.

EMV5 klassi saavad reedel lähte 11 võistluspaari, kellest esimesena Karl-Kenneth Neuhaus / Karoliina Tammel (Subaru Impreza).  

EMV6 klassi stardirivi avavad Alari Lunts ja Kaur Teder (BMW M3), kellele on Paide ja selle ümbruse teedel konkurentsi pakkumas 13 võistluspaari, kelle hulgas ka punktitabeli liidrid Markus Tammoja / Karol Pert (BMW M3).

EMV7 klassis on hooaja viienda etapi starti tulemas seitse võistluspaari. Meistrivõistluste liidrid Janar Lehtniit / Eero Viljus (Honda Civic Type-R) saavad lähte numbri all 41.

EMV8 arvestuses on Paide rallile registreerunud kaheksa võistluspaari. Teist aastat järjest on Paide teedel starti tulemas kunagine Toyota Gazoo Racing Challenge programmi võistleja Hiroki Arai.

EMV Lada arvestuses, kus sel aastal veel punkte jagatud pole, on starti tulemas kaks võistluspaari, kellest esimesena saavad rajale Artur Laul / Alain Sivous (Lada VFTS).

EMV GAZ klassis on startimas kümme võistluspaari. Hooaja viienda etapi eel hoiavad vaid poole punktiga paremusjärjestuse esikohta Heigo Ojasaar ja Keir Järvsaar (GAZ 51).

GAZ Open arvestuses on rajale tulemas kaks võistluspaari, kellest esimesena saavad rajale Rainer Tuberik / Raido Vetesina (GAZ-51).

Lisaks ralliautodele näeb Paide linnatänavatel teist aastat järjest ka crosskarte, kes kasutavad autodega sama Paide linnakatse rada.

Paide ümbruses sõidetakse kahe võistluspäeva jooksul kümme kiiruskatset ja läbitakse senise hooaja pikimad võistluskilomeetrid, mida on ees ootamas 129,48. Kogu võistlusraja pikkuseks on 477,67 km. 

Toimetaja: Lisette Holst

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