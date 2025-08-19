Latvala tihedast tiitliheitlusest: peame Tänakuga ettevaatlikud olema

Tänavusel autoralli MM-sarja hooajal on jäänud pidada veel viis rallit ning üldarvestuses esimesest neljast tiitlipüüdlejast kolm roolivad Toyota autot, aga tiimipealik Jari-Matti Latvala ütles, et võistkond peab Ott Tänakuga (Hyundai) ettevaatlik olema.

Suurema osa tänavusest MM-sarja hooajast hoidis esikohta Elfyn Evans (Toyota), kuid nelja ralliga ainult teisi ja esimesi kohti pälvinud Tänak röövis waleslaselt Soome rallik esikoha.

Paraku läks teepuhastaja tööd teinud eestlase ralli põhjanaabrite juures aia taha ja eestlane pälvis Soomes ainult ühe punkti. Hyundail oli üldiselt Toyota kodurallil kehv nädalavahetus, kuid Tänak jätkab sellegipoolest kõrges mängus ning jääb taas liidriks kerkinud Evansist 13 punkti kaugusele. Nende 13 punkti sekka mahub veel Soomes võidu teeninud Kalle Rovanperä, Tänakuga sama palju punkte on kogunud ka kaheksakordne maailmameister Sebastien Ogier.

Tänavune tiitliheitlus on seega lahti rullunud: ühes nurgas on kolm võimsat Toyota meest, teises nurgas avaldab vastupanu 2019. aastal maailmameistriks tulnud Tänak. Ogier kinnitas pärast Soome rallit ühtlasi, et teeb kaasa kõigil ülejäänud rallidel, et oma üheksandat MM-tiitlit jahtida.

Toyota tiimipealik rääkis teisipäeval ralliportaaliga DirtFish ning rõõmustas, et võistkonnal hooaja viimase viie mõõduvõtu ees niivõrd hea seis on. "Ütlesin teile aasta alguses, et vaatame, kuidas tiitliheitlus pärast Soomet välja näeb. Nagu näeme, on olukord päris huvitavaks läinud," ütles soomlane.

"Mehed hakkavad nüüd korralikult suruma, seis on väga pingeline ja nüüd läheme Paraguayle uuele rallile, uutele katsetele. Nüüd võib draamat tulla," lisas Latvala.

Esmakordselt WRC kalendrisse kuuluv Paraguay ralli algab 28. augustil ning Lõuna-Ameerika kruusateed tõotavad tulla kohati päris kiired, aga teel ootavad ees ka tehnilised ja petlikud sektsioonid.

"Me ei tea Paraguay kohta palju, ma pole isegi väga palju videosid vaadanud, aga me ootame kiireid teid - nagu Argentinas," rääkis Latvala. "Võitlus on pingeline ja hooaja lõpus hakkavad kõik punktide nimel kihutama, aga sellises võitluses vajad sa puhast võitu."

"Väga huvitavaks läheb. Loomulikult on mul hea meel, et kolm Toyota meest on tipus, aga me peame Tänakuga ettevaatlikud olema. Ta on motiveeritud ja see teeb temast väga ohtliku sõitja," lisas Toyota tiimijuht.

Paraguay ralli algab neljapäeval, 28. augustil testikatsega, mis algab Eesti aja järgi kell 16.01. Reedel, laupäeval ja pühapäeval läbitakse 19 kiiruskatset ning esimesed kiiruskatsed algavad Eesti aja järgi kella 15 paiku. Rallile saab kaasa elada ERR-i spordiportaali ralliblogi vahendusel.