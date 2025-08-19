X!

Latvala tihedast tiitliheitlusest: peame Tänakuga ettevaatlikud olema

Autoralli
Jari-Matti Latvala
Jari-Matti Latvala Autor/allikas: SCANPIX/Valtteri Vainio/LEHTIKUVA/SIPA
Autoralli

Tänavusel autoralli MM-sarja hooajal on jäänud pidada veel viis rallit ning üldarvestuses esimesest neljast tiitlipüüdlejast kolm roolivad Toyota autot, aga tiimipealik Jari-Matti Latvala ütles, et võistkond peab Ott Tänakuga (Hyundai) ettevaatlik olema.

Suurema osa tänavusest MM-sarja hooajast hoidis esikohta Elfyn Evans (Toyota), kuid nelja ralliga ainult teisi ja esimesi kohti pälvinud Tänak röövis waleslaselt Soome rallik esikoha.

Paraku läks teepuhastaja tööd teinud eestlase ralli põhjanaabrite juures aia taha ja eestlane pälvis Soomes ainult ühe punkti. Hyundail oli üldiselt Toyota kodurallil kehv nädalavahetus, kuid Tänak jätkab sellegipoolest kõrges mängus ning jääb taas liidriks kerkinud Evansist 13 punkti kaugusele. Nende 13 punkti sekka mahub veel Soomes võidu teeninud Kalle Rovanperä, Tänakuga sama palju punkte on kogunud ka kaheksakordne maailmameister Sebastien Ogier.

Tänavune tiitliheitlus on seega lahti rullunud: ühes nurgas on kolm võimsat Toyota meest, teises nurgas avaldab vastupanu 2019. aastal maailmameistriks tulnud Tänak. Ogier kinnitas pärast Soome rallit ühtlasi, et teeb kaasa kõigil ülejäänud rallidel, et oma üheksandat MM-tiitlit jahtida.

Toyota tiimipealik rääkis teisipäeval ralliportaaliga DirtFish ning rõõmustas, et võistkonnal hooaja viimase viie mõõduvõtu ees niivõrd hea seis on. "Ütlesin teile aasta alguses, et vaatame, kuidas tiitliheitlus pärast Soomet välja näeb. Nagu näeme, on olukord päris huvitavaks läinud," ütles soomlane.

"Mehed hakkavad nüüd korralikult suruma, seis on väga pingeline ja nüüd läheme Paraguayle uuele rallile, uutele katsetele. Nüüd võib draamat tulla," lisas Latvala.

Esmakordselt WRC kalendrisse kuuluv Paraguay ralli algab 28. augustil ning Lõuna-Ameerika kruusateed tõotavad tulla kohati päris kiired, aga teel ootavad ees ka tehnilised ja petlikud sektsioonid.

"Me ei tea Paraguay kohta palju, ma pole isegi väga palju videosid vaadanud, aga me ootame kiireid teid - nagu Argentinas," rääkis Latvala. "Võitlus on pingeline ja hooaja lõpus hakkavad kõik punktide nimel kihutama, aga sellises võitluses vajad sa puhast võitu."

"Väga huvitavaks läheb. Loomulikult on mul hea meel, et kolm Toyota meest on tipus, aga me peame Tänakuga ettevaatlikud olema. Ta on motiveeritud ja see teeb temast väga ohtliku sõitja," lisas Toyota tiimijuht.

Paraguay ralli algab neljapäeval, 28. augustil testikatsega, mis algab Eesti aja järgi kell 16.01. Reedel, laupäeval ja pühapäeval läbitakse 19 kiiruskatset ning esimesed kiiruskatsed algavad Eesti aja järgi kella 15 paiku. Rallile saab kaasa elada ERR-i spordiportaali ralliblogi vahendusel.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

2025 ralli mm-etapid

23.-26. jaanuar Monte Carlo ralli

13.-16. veebruar Rootsi ralli

20.-23. märts Keenia ralli

24.-27. aprill Kanaari saarte ralli

15.-18. mai Portugali ralli

5.-8. juuni Sardiinia ralli

26.-29. juuni Kreeka ralli

17.-20. juuli Eesti ralli

31. juuli – 3. august Soome ralli

28.-31. august Paraguay ralli

11.-14. september Tšiili ralli

16.-19. oktoober Kesk-Euroopa ralli

6.-9. november Jaapani ralli

27.-30. november Saudi Araabia ralli

viimased ralliuudised

14:43

Latvala tihedast tiitliheitlusest: peame Tänakuga ettevaatlikud olema

16.08

Enok ja Simm kindlustasid hooaja eelviimasel rallil Soome meistritiitli

15.08

Enok ja Simm lähevad Lahtisse Soome meistritiitlit kindlustama

14.08

Paide rallil võistleb ligi 100 ekipaaži

11.08

Thierry Neuville: mul ei ole enam midagi kaotada

09.08

Jürgenson ja Oja lõpetasid Šotimaa ralli viienda kohaga

08.08

Jürgenson kaotas Briti meistrivõistlustel mootoriprobleemi tõttu aega

03.08

Tänak: õnneks juhtusid kõik need asjad ühel nädalavahetusel

03.08

Rovanperä võttis kodustel teedel maksimumi, Toyotale viisikvõit

03.08

Soomes ühe punkti teeninud Tänak langes MM-sarjas neljandaks

02.08

Soome ralli 16. kiiruskatse osutus Hyundaidele katastroofiliseks

02.08

Rehvikontrollijale otsa sõitnud Tänakule määrati Soomes karm ajatrahv

31.07

Tänak: Soome ralli on nii nõudlik, siin on vaja täispaketti

31.07

Tänak oli Soome MM-ralli testikatsel neljas

31.07

Rally Estonia kuulub WRC kalendrisse ka järgmisel hooajal

sport.err.ee uudised

15:19

Eesti ujuja tegi juunioride MM-il debüüdi

14:43

Latvala tihedast tiitliheitlusest: peame Tänakuga ettevaatlikud olema

14:07

Eesti olümpiakrossi karikasarja kolmanda etapi võitis Mõttus

13:32

Van der Poel avalikustas Prantsusmaal katkestamise põhjuse

12:56

Saalijalgpallikoondis testis end koduse ja Soome meistri vastu

12:19

Omavalitsuste suvemängudel osales rekordarv sportlasi

11:43

Eesti Olümpiakomitee premeeris MM-il medali võitnud vehklejaid

11:07

Swiatek teenis esimest korda Cincinnatis turniirivõidu

11:00

KUULA | "Võimla": mida arvata linnaruumis toimuvatest võistlustest? Uuendatud

10:36

Viimsi võidumängu varjutas inetu vahejuhtum: see ei kuulu jalgpalli juurde

09:49

Ronimisministeeriumi asutaja: ehitan saale, kus ise treenida tahan

09:16

Rootsi kõrgliiga punane latern lõi Igonenile kolm väravat

08:42

Itaalia korvpalli suurkuju tõmbas mängijakarjäärile joone alla

18.08

Ronimisliit Balti MV-st: oleme otsinud võimalusi, kuidas koos areneda

18.08

Vesik Eesti rannavõrkpalli seisust: oleme tugev Euroopa keskmik

18.08

Sinner kaotas viis geimi järjest ja andis siis Alcarazile loobumisvõidu

18.08

Lajali USA lahtised kestsid napilt enam kui tund aega

18.08

Vigastusest taastunud Rosenthal: olen suuteline EM-il koondist palju aitama

18.08

ETV spordisaade, 18. august

18.08

Gordejev ja Lebreton said Läti MM-etapil hooaja parima koha

loetumad

18.08

Kahe NBA legendiga korvpallikaart purustab kõigi aegade hinnarekordi

18.08

Sinner kaotas viis geimi järjest ja andis siis Alcarazile loobumisvõidu

18.08

Bild seostab Karl Jakob Heina neljakordse Saksa meistriga

18.08

Lajali USA lahtised kestsid napilt enam kui tund aega

18.08

Lajal naasis karjääri parimale tabelikohale, Glinkalt suur tõus

18.08

Rekordkaotus jättis Neymari pisaraisse: fännidel on õigus meid sõimata

17.08

Võimsas hoos Markkanen ladus ka Poola korvi palle täis

18.08

Kalev/Cramoga liitus möödunud hooajalgi klubis pallinud lätlane

18.08

Konstantin Vassiljev ja Taijo Teniste peavad Andorra vastu lahkumismängu

10:36

Viimsi võidumängu varjutas inetu vahejuhtum: see ei kuulu jalgpalli juurde

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo