Tänak Paraguay ralli eel: oluline on teenida hea punktisaak

Paraguayst saab WRC ajaloo 38. erinev võõrustajariik. Lõuna-Ameerika peetakse kaks etappi järjest, pärast Paraguayd on septembri keskel kavas Tšiili ralli.

"Alati on põnev minna uutele rallidele, aga raske on ennustada, kuidas see nädalalõpp läheb. See on kogu meeskonnale väljakutse ja kui suudame hea tulemuse teha, on see alati rahuldust pakkuv," sõnas Tänak Hyundai pressiteenistuse vahendusel. "Läheme Paraguay rallile tühjalt paberilehelt ja rajaga tutvumine on esimene kord, kus püüame aru saada, milline ralli sellest tulla võib. Peame tegema kõvasti tööd nii uue rajalegendi, auto seadistuse kui ka üldise ettevalmistuse kallal."

"Kõik meeskonnaliikmed panustavad alati kõiges, mida vaja, eriti olukorras, kus kõigil on võrdsed võimalused," jätkas Tänak. "Oluline on teenida Paraguays hea punktisaak ja me pingutame hea tulemuse nimel."

Üheksa etapi järel on MM-sarja liider Elfyn Evans (Toyota) 176 punktiga, vaid kolme punktiga jääb temast maha Kalle Rovanperä (Toyota). Kolmandal kohal paikneval Sebastien Ogier'l (Toyota) ja neljandal real oleval Tänakul on mõlemal 163 punkti.

Paraguay ralli testikatse algab järgmisel neljapäeval Eesti aja järgi kell 16.01, ralli läheb lahti reede pärastlõunal. ERR-i spordiportaal vahendab sündmuste kulgu ralliblogis.