Soomes ühe punkti teeninud Tänak langes MM-sarjas neljandaks

Autoralli MM-sarja etapp Soomes kujunes kohalike pidustuseks, sest Toyota teenis Kalle Rovanperä juhtimisel lausa viisikvõidu. MM-sarja üldarvestuses toimusid suured muudatused, Ott Tänak (Hyundai) langes esikohalt neljandaks, kuid vahe liidri Elfyn Evansiga (Toyota) on vaid 13 punkti.

Soome ralli esimese katse võitnud Tänak sattus juba reedel kehva olukorda, kui ta teed puhastama pidi. Eestlane sõitis seitsmendal kiiruskatsel ka vastu puud ning lõpetas päeva kümnendal kohal, kuid reede hilisõhtul tuli välja, et rahvusvaheline autoliit (FIA) määras talle viieminutilise ajakaristuse, sest eestlane sõitis rehvikontrollis kogemata otsa ühele kohtunikule, kes sai kergeid vigastusi.

Tänak langes seejärel 28. kohale, aga suutis punktikatseks ronida 11. kohale. Ralli viimasel katsel lõhkes nii tema kui Adrien Fourmaux' autol rehv, aga tiimikaaslane otsustas katkestada ning kinkis sellega eestlasele ühe punkti.

Hyundaid tabas laupäeval tõeline ebaõnn, kui nii Fourmaux ja Thierry Neuville kaotasid 16. katsel rehvi ning langesid sellega esikolmikust.

Seejärel võttis Toyota sisse viisikjuhtimise, mida ei loovutatud ralli lõpuni. Kalle Rovanperä teenis oma karjääri esimese võidu kodustel teedel, talle järgnesid Takamoto Katsuta (+39,2), Sebastien Ogier (+45,1), Elfyn Evans (+48,1) ning Sami Pajari (+1.18,8).

Rovanperä lõpetas ralli vingelt ning teenis maksimaalsed 35 punkti, kuid MM-sarja üldliidrina jätkab Elfyn Evans, kes on kogunud 176 punkti. Rovanperä on 173 silmaga teine, Ogier ja Tänak on 163 punktiga ühel pulgal.

Autoralli MM-sarja hooaeg jätkub augusti viimasel nädalavahetusel Paraguays.

MM-sarja üldseis:

1. Elfyn Evans 176 punkti (12+2+1)

2. Kalle Rovanperä 173 (25+5+5)

3. Sebastien Ogier 163 (15+4+3)

4. Ott Tänak 163 (1+0+0)

5. Thierry Neuville 125 (8+1+2)

6. Takamoto Katsuta 87 (17+3+4)

7. Adrien Fourmaux 71 (0+0+0)

8. Oliver Solberg 52 (0+0+0)

9. Sami Pajari 48 (10+0+0)

10. Gregoire Muntser 21 (2+0+0)

MM-sarja üldseis tootjate arvestuses:

1. Toyota 458 punkti

2. Hyundai 371

3. M-Sport 129

4. Toyota WRT2 85