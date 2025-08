Tänak: õnneks juhtusid kõik need asjad ühel nädalavahetusel

Tänak kerkis Rally Estonia järel napilt MM-sarja üldliidriks, aga Soome mõõduvõtt lõppes nii tema kui tiimikaaslaste jaoks kehvasti ning eestlane langes MM-sarja esikohalt neljandaks.

Toyota saavutas Soomes Kalle Rovanperä juhtimisel haruldase viisikvõidu ning üldliidrina jätkab Elfyn Evans, kes on kogunud 176 punkti. Tänak kaotab talle aga vaid 13 punktiga, nende vahele mahub veel Soomes maksimumi võtnud Kalle Rovanperä (173 p) ning Tänakuga ühel pulgal on Sebastien Ogier (163 p).

"Vahe ei ole üldse nii hull, oleme veel konkurentsis. See polnud meie jaoks parim nädalavahetus, aga saime selle tehtud ja saame järgmistele rallidele keskenduda." ütles Tänak ralli lõpus. "Nüüd tulevad karmimad kruusateed, olime hooaja alguses sellistel rallidel heas hoos. Ma usun, et oleme edaspidi jälle heas hoos."

Teepuhastaja rollis olnud Tänak langes reedese võistluspäeva järel kümnendaks ja sai siis veel rahvusvaheliselt autoliidult (FIA) viieminutilise ajatrahvi, mis viis eestlase 28. kohale. Tiimikaaslased Adrien Fourmaux ja Thierry Neuville olid kinni esikolmikus, aga kaotasid rehvilõhkemise tõttu laupäeva õhtul aega, mis avas ukse Toyotale.

"Nägime, et väikestel muredel on suured tagajärjed. Aga see on ralli, ta võib vahel päris õel olla," lisas Tänak. "Hea asi on see, et kõik need asjad juhtusid ühel nädalavahetusel."

Autoralli MM-sari jätkub augusti viimasel nädalavahetusel Paraguays. "Enne seda puhkame," lõpetas Tänak.