Cincinnati üllatusmees sai veerandfinaalis Runest jagu

Tennis
Terence Atmane
Terence Atmane Autor/allikas: SCANPIX/IMAGN IMAGES via Reuters Connect
Tennis

23-aastase Terence Atmane'i maagiline teekond Cincinnatis toimuval ATP Masters taseme tenniseturniiril sai jätku, kui prantslane alistas veerandfinaalis ka maailma üheksanda reketi Holger Rune.

Kvalifikatsioonist põhiturniirile pääsenud Atmane on juba Cincinnatis üllatuse vormistanud, kui ta alistas neljandas ringis maailma neljanda reketi Taylor Fritzi, aga veerandfinaalis tõestas prantslane klassi, kui alistas Holger Rune veenvalt 6:2, 6:3.

"Ma ei tea, kas on üldse sõnu, mis selgitaksid mu enesetunnet!" ütles prantslane pärast märgilist võitu. "See on päris hullumeelne, ma ei suuda seda uskuda. Mastersi turniiri poolfinaal, olen juba maailma esisaja sekka murdnud ja nüüd veel selline võit... See tähendab päris suurt rahalist võitu ka, see aitab mind karjääris edasi."

23-aastane Atmane lõi taanlasele tunni ja 15 minutit kestnud kohtumise vältel seitse ässa, realiseeris esimeselt servilt 85-protsendilise eduga ning kasutas ära neli oma 11-st murdevõimalusest. Sel hooajal on ta turniiridelt kogunud veidi üle 300 tuhande USA dollari, Cincinnatis poolfinaali jõudmine toob tema kukrusse veel 332 tuhat dollarit.

Prantslane on sel turniiril võitnud maailma neljandat ja üheksandat reketit ning jooksvas maailma edetabelis on ta juba 69. real. Poolfinaalis peab ta oma taset aga veelgi tõstma, sest ees ootab kohtumine maailma esireketi Jannik Sinneriga, kes alistas Felix Auger-Aliassime (ATP 28.) 6:0, 6:2.

Teised poolfinalistid selguvad Eesti aja järgi öösel vastu laupäeva, kui ühes veerandfinaalis kohtuvad Carlos Alcaraz (ATP 2.) ja Andrei Rubljov (ATP 11.), teises mängivad Ben Shelton (ATP 6.) ja Alexander Zverev (ATP 3.).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

