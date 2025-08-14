X!

Maailma neljas reket sai Cincinnatis ootamatult lüüa

Tennis
Taylor Fritz.
Taylor Fritz. Autor/allikas: SCANPIX/IMAGN IMAGES via Reuters Connect
Tennis

Cincinnatis toimuval ATP Masters taseme tenniseturniiril pidi neljandas ringis reketid pakkima maailma neljas reket Taylor Fritz.

Fritz kohtus ööl vastu neljapäeva maailma edetabelis 136. real paikneva prantslase Terence Atmane'iga ning pidi kodupubliku kurvastuseks vastu võtma 6:3, 5:7, 3:6 kaotuse. 23-aastane Atmane teenis nii oma karjääri esimese võidu maailma esikümnesse kuuluva mängija üle.

"Milline nädal... Tõesti, milline nädal! Olen väga õnnelik, et lõpuks hakkab kogu senine töö vilja kandma," sõnas Atmane, kes tõuseb Cincinnati turniiri järel esisajasse. "Samas olen treeneriga rääkinud, et see on ainult üks turniir. Ma pean suutma sellisel tasemel mängida igal nädalal, igal päeval, kui tahan tõusta nende [tippmängijate] kõrvale."

Enne Cincinnati turniiri sel hooajal viiest ATP tuuri matšist vaid ühe võitnud Atmane loodab suurepärast hoogu jätkata ka veerandfinaalis, kus läheb vastamisi seitsmendana asetatud taanlase Holger Runega (ATP 9.). Rune sai 16 parema seas loobumisvõidu Frances Tiafoelt (ATP 14.).

Mullune võitja ja maailma esireket Jannik Sinner teenis edasipääsu 6:4, 7:6 (4) võiduga prantslase Adrian Mannarino (ATP 89.) üle. Teise asetusega Carlos Alcaraz sai kindlalt 6:1, 6:4 jagu itaallasest Luca Nardist (ATP 98.).

Sinneri järgmiseks vastaseks on 23. asetatud kanadalane Felix Auger-Aliassime (ATP 28.) ning Alcaraz kohtub üheksanda paigutusega venelase Andrei Rubljoviga (ATP 11.). Viimases veerandfinaalpaaris madistab Saksamaa esinumber Alexander Zverev (ATP 3.) kas ameeriklase Ben Sheltoni (ATP 6.) või tšehh Jiri Leheckaga (ATP 26.).

Toimetaja: Henrik Laever

