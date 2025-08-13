Tamm pidi Turus prantslase paremust tunnistama

X!

Turus toimuval meeste M15 ITF-i tenniseturniiril seitsmenda asetuse saanud Kristjan Tamm (ATP 916.) langes konkurentsist teises ringis.

Turniiril seitsmendana asetatud 27-aastane eestlane läks kaheksandikfinaalis vastamisi endast kuus aastat noorema prantslase Louis Larue'ga, kes jääb eestlasest maailma edetabelis 835 positsiooni kaugusele.

Larue näitas sisu, kui tal õnnestus avasetis 3:3 viigiseisult kolm geimi järjest võita ning setivõit realiseerida. Teises setis ei suutnud kumbki teisest eralduda ning sett läks lõppmängu, kus Tamm mängis maha 4:1 eduseisu ja pidi leppima 3:6, 6:7 (4) kaotusega.

Larue mängib veerandfinaalis sakslase Louis Wesselsiga (ATP 585.), kes sai turniiril kõrgeima asetuse.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

