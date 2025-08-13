X!

Rõbakina treener vabanes WTA poolt määratud juhendamiskeelust

Tennis
Stefano Vukov ja Jelena Rõbakina.
Stefano Vukov ja Jelena Rõbakina. Autor/allikas: SCANPIX/AP
Tennis

Naiste tennise maailma kümnenda reketi Jelena Rõbakina juhendaja Stefano Vukov tohib naasta treeneritööle.

Vukov alustas koostööd Rõbakinaga 2019. aastal ning aitas Kasahstani esindava venelanna 2022. aastal karjääri ainsa slämmivõiduni, kuid Rõbakina teatas mullu suvel, et lõpetas Vukoviga koostöö.

Eelmise aasta lõpus lõi Rõbakina käed endise tippmängija Goran Ivaniševiciga, aga teatas 1. jaanuaril üllatuslikult, et tema tiimiga liitub taas ka Vukov. Seejärel tuli avalikuks, et Vukov on käitumisreeglite rikkumise tõttu WTA uurimise all ja talle on määratud ajutine juhendamiskeeld, mistõttu ei saanud ta näiteks tänavuse aasta alguses Austraalia lahtistel Rõbakinat abistada.

38-aastane Vukov on ise öelnud, et pole midagi valesti teinud ja ka Rõbakina sõnul pole treener teda kunagi halvasti kohelnud. WTA määras aasta alguses Vukovile juhendamiskeelu, mille pikkus ei olnud avalikult teada, kuid pidi The Athleticu andmeil kestma ühe aasta.

Vukov vaidlustas WTA otsuse Prantsusmaa lahtiste eel ning eelmisel nädalal teatas naiste profitennise katuseorganisatsioon, et Vukovil on taas luba WTA mängijaid juhendada ja saada akrediteeringuid turniiridele. 

WTA edastas The Athleticule ametliku kommentaari, milles rõhutati organisatsiooni pühendumust turvalise keskkonna tagamisele kõigile tuuril osalevatele mängijatele.

"Kõik karistused, mis tulenevad WTA reeglite rikkumisest, vaagitakse hoolikalt ja neid on võimalik vaidlustada sõltumatu komisjoni ees," seisis avalduses. "Kuigi juhtumi üksikasjad jäävad konfidentsiaalseks, siis saame kinnitada, et hr. Vukovil on taas õigus viibida WTA võistlustel. Rohkem kommentaare me sel teemal ei jaga."

The Athletic lisas, et WTA ei kavatse juhtumiga rohkem tegeleda, välja arvatud juhul, kui esitatakse uusi tõendeid.

2022. aastal Wimbledonis triumfeerinud Rõbakina mängib sel nädalal Cincinnatis toimuval WTA kõrgeima kategooria turniiril, kus ta on jõudnud 16 parema sekka. Kolmapäeval kohtub ta neljandas ringis maailma kuuenda reketi Madison Keys'iga.

Toimetaja: Henrik Laever





