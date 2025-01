Maailma kuuenda reketi treenerile määrati juhendamiskeeld

Naiste profitennise organisatsioon WTA määras maailma edetabelis kuuendat kohta hoidva Jelena Rõbakina treenerile Stefano Vukovile Austraalia lahtiste eel juhendamiskeelu, sest horvaadist treener on WTA uurimise all.

Vukov alustas koostööd Rõbakinaga 2019. aastal ning aitas Kasahstani esindava venelanna 2022. aastal karjääri ainsa slämmivõiduni, kuid Rõbakina teatas mullu suvel, et lõpetas Vukoviga koostöö.

Vukovi juhendamisstiili ning karmi käitumist on varasemalt kritiseeritud, kuid Rõbakina ise on oma pikaajalise juhendaja käitumist kaitsnud. Pärast koostöö lõppemist eelmisel suvel jäi Rõbakina aga juhendaja osas vaikseks.

25-aastane tennisist teatas sel nädalal, et Vukov liitus taas tema tiimiga, aga neljapäeval selgus hoopis, et WTA on määranud Vukovile juhendamiskeelu. See tähendab, et horvaat ei saa Rõbakinat hooaja esimesel slämmiturniiril, Austraalia lahtistel, abistada.

WTA kinnitas väljaandele The Athletic keeldu ning lisas, et Vukov rikkus üldisi käitumisreegleid, aga ei täpsustanud keelu põhjust. Athletic kirjutas, WTA on jõudnud oma uurimisega lõpusirgele ning tõenäoliselt avaldatakse selle tulemused lähipäevil.

Rõbakina palkas eelmisel sügisel oma treeneriks Novak Djokovici endise juhendaja Goran Ivaniševici. Austraalia lahtiste põhiturniir algab 12. jaanuaril.