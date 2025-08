Djokovic jätab USA lahtiste soojendusturniiri vahele

Djokovic (ATP 6.) on sel hooajal jõudnud kõigil kolmel slämmiturniiril poolfinaali, aga pole finaali murda suutnud. Aasta alguses pidi ta Austraalias tunnistama Alexander Zverevi paremust ning Jannik Sinner lõpetas nii mais Prantsusmaal kui juunis Londonis vanameistri teekonna.

Esmaspäeval tuli välja, et hooaja viimaseks slämmiks, USA lahtisteks valmistuv Djokovic on otsustanud jätta vahele USA-s Cincinnatis toimuva ATP 1000 turniiri, mida peetakse hooaja viimase slämmiturniiri soojendusturniiriks. Pärast maikuus toimunud Genfi turniiri polegi serblane peale slämmide ühelgi turniiril osalenud.

Pärast Wimbledoni poolfinaali tõdes Djokovic, et kõige suurem takistus turniirivõitudele on tema vastupidavus. "Tõtt-öelda ei tundnud ma end väljakul väga hästi. Asi on mu vanuses, mu keha on kulunud," ütles 38-aastane serblane.

"Võin selle eest hoolitseda, aga olen pidanud viimase pooleteise aastaga selle reaalsusega aina rohkem leppima hakkama. Seda on raske aktsepteerida, sest kui tunnen end värskelt ja olen heas vormis, võiksin väga kõrgel tasemel tennist mängida. Olen seda sel aastal ka tõestanud," jätkas Djokovic. "Aga viiesetilised matšid on see aasta väga raskelt tulnud."

"Jõuan slämmidel poolfinaali, aga siis pead Sinneri või [Carlos] Alcaraziga mängima. Need poisid on heas vormis ja teravad ka. Tunnen, et lähen matšidele poole paagiga, nii ei saa võita," tõdes Djokovic.

Samas ei ole 24-kordne slämmivõitja kordagi vihjanud, et plaanib lähiajal oma karjääri lõpetada - säärastele küsimustele on ta pigem andnud kategoorilise eituse.

Cincinnati turniir algab Eesti aja järgi teisipäeva õhtul kvalifikatsiooniga, kus Eesti esireket Mark Lajal teeb oma ATP Masters 1000 turniiri debüüdi. Põhiturniir algab neljapäeval ning kestab 18. augustini. USA lahtised algavad 24. augustil.