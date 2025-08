Rehvikontrollijale otsa sõitnud Tänakule määrati Soomes karm ajatrahv

Reedesel võistluspäeval teed puhastanud Tänaku ralli ei alanud planeeritult ning seitsmendal kiiruskatsel juhtus tal õnnetus, kui Tänaku ja kaardilugeja Martin Järveoja auto läks kurvis libisema ning põrkas esiotsaga vastu puud. Eestlaste õnneks oli kiirus väike ning nad said jätkata, kuid Hyundai jahutussüsteem sai kannatada.

Pärast katset jõudsid eestlased rehvikontrolli, aga kuivõrd Tänak pidi autot liikumises hoidma, tahtis ta kiirelt kontrollist läbi minna. Seda tehes sõitis ta aga otsa ühele rehvikontrollijale, kes sai kergeid vigastusi, sealhulgas verise põlve.

Rahvusvaheline autoliit (FIA) määras selle eest Tänakule Soome rallil viieminutilise ajakaristuse. Et juhtum ei korduks, määrati eestlasele ka tingimisi karistus, mille kehtestamisel võetaks Tänakult MM-sarja üldarvestuses ära 35 punkti.

FIA protokollis märgiti, et reede õhtul kutsuti Tänak ja Järveoja ning tiimi esindaja aru andma. Tänak vabandas juhtunu eest ja selgitas, et pidi auto jahutussüsteemi vea tõttu liikumises hoidma. Ta arvas, et rehvikontroll oli juba läbi ning ei saanud aru, et kohtunik autolt löögi sai.

Reedese võistluspäeva lõpus kümnendal kohal olnud Tänak langes karistuse järel 28. kohale.