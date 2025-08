Soome ralli 16. kiiruskatse osutus Hyundaidele katastroofiliseks

Hyundai probleemid algasid juba reedel, kui teepuhastaja Ott Tänak jäi õhtuks kümnendale kohale. Hilisõhtul määras rahvusvaheline autoliit (FIA) aga eestlasele lausa viieminutilise ajatrahvi, sest Tänak sõitis kogemata rehvikontrollis kohtunikule otsa.

Neuville ja Fourmaux jätkasid aga võistlust ja tegid seda hästi, kui lõpetasid reedese võistluspäeva vastavalt teisel ja kolmandal kohal. Laupäeval sõitsid nad samuti stabiilselt ja kuna Kalle Rovanperä (Toyota) oli üsna kindlal esikohal, paistis, et Hyundai mehed saavad omavahel teise koha nimel heidelda.

Seda aga 16. kiiruskatseni, kus kõigepealt Fourmaux auto parem esirehv lõhkes. Temast järgmisena startinud Neuville'i tabas täpselt samasugune ebaõnn ning mõlemad kaotasid katsel enam kui poolteist minutit.

Absolute heartbreak on SS16. The battle for the podium is over after @thierryneuville and @AdrienFourmaux suffered front-right punctures.#RallyFinland #WRC pic.twitter.com/IH8o4MQxVt