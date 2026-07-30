Fourmaux ja Virves haarasid Soomes liidrikohad

Fourmaux edestas lühikesel linnakatsel tiimikaaslast Thierry Neuville'i 1,1 sekundiga. Kolmandat kohta jagasid Toyota piloodid Sebastien Ogier ja MM-sarja liider Elfyn Evans (mõlemad +1,2). Neile järgnesid tiimikaaslased Takamoto Katsuta (+1,8), Sami Pajari (+1,9) ja Oliver Solberg (+2,9).

Rally2 arvestuses oli kiireim Robert Virves (Škoda), seejuures sõitis ta välja võrdse aja M-Sport Fordi Rally1 autot roolinud Josh McErleaniga (+4,1). Teise koha hõivas selles võistlusklassis Roope Korhonen (Toyota; +0,4) ja kolmanda koha prantslane Leo Rossel (Lancia; +0,6). Romet Jürgenson (Ford) ja Jaspar Vaher (Toyota) jagasid veel kahe konkurendiga 10. kohta (+2,6). Patrick Enok (Škoda) sõitis välja paremuselt 15. aja (+3,0) ning Joosep Ralf Nõgene (Toyota) oli 20. (+4,4).

Reedel sõidetakse üheksa kiiruskatset, neist esimene algab Eesti aja järgi kell 8.44.