Soome ralli 16. kiiruskatse kujunes Hyundaidele katastroofiliseks

Hyundai probleemid algasid juba reedel, kui teepuhastaja Ott Tänak jäi õhtuks kümnendale kohale. Hilisõhtul määras rahvusvaheline autoliit (FIA) aga eestlasele lausa viieminutilise ajatrahvi, sest Tänak sõitis kogemata rehvikontrollis kohtunikule otsa.

Neuville ja Fourmaux jätkasid aga võistlust ja tegid seda hästi, kui lõpetasid reedese võistluspäeva vastavalt teisel ja kolmandal kohal. Laupäeval sõitsid nad samuti stabiilselt ja kuna Kalle Rovanperä (Toyota) oli üsna kindlal esikohal, paistis, et Hyundai mehed saavad omavahel teise koha nimel heidelda.

Seda aga 16. kiiruskatseni, kus kõigepealt Fourmaux auto parem esirehv lõhkes. Temast järgmisena startinud Neuville'i tabas täpselt samasugune ebaõnn ning mõlemad kaotasid katsel enam kui poolteist minutit.

"Vahel lõikad kurvis ja lõhud rehvi ära, see on mõistetav. Aga et ta läheb täiesti puhtal katsel lõhki... Ma ei mõista, mis juhtus," ütles Fourmaux pärast katse lõppu.

"Täiesti tee keskel, mingid kivid olid teel. Me ei sõitnud millelegi otsa. 13. või 14. lõhkenud rehv see aasta," ütles Neuville vaid paar minutit hiljem.

Hyundaide uskumatu ebaõnn tähendas, et Toyotad said sisse võtta viisikjuhtimise ning katse lõpus edestas viiendal kohal olnud Sami Pajari Neuville'i minuti ja 52,7 sekundiga.